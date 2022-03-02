США и их союзники были готовы к вторжению России в Украину - Байден

США и их союзники были готовы к вторжению России в Украину - Байден

У Байдена опасаются, что война в Украине может перерасти в больший конфликт

Президент Джо Байден уверен, что США и их союзники были готовы к вторжению России в Украину, а диктаторы должны заплатить цену за свою агрессию.

Об этом говорится в тексте обращения американского президента к Конгрессу, который он должен произнести вскоре — пишет Bloomberg.

"Война президента России Владимира Путина была умышленной и неспровоцированной. Путин думал, что он разделит Европу и США, но Путин ошибался. Мы были готовы", – говорится в отрывках его выступления, обнародованных Белым домом.

"На протяжении нашей истории мы извлекли этот урок – когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они приводят еще больше к хаосу», – скажет в выступлении Байден.

У Байдена, по мнению журналистов, опасаются, что война в Украине может перерасти в более широкий конфликт.