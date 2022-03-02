Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

США и их союзники были готовы к вторжению России в Украину - Байден

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США и их союзники были готовы к вторжению России в Украину - Байден

Associated Press

У Байдена опасаются, что война в Украине может перерасти в больший конфликт

Президент Джо Байден уверен, что США и их союзники были готовы к вторжению России в Украину, а диктаторы должны заплатить цену за свою агрессию.

Об этом говорится в тексте обращения американского президента к Конгрессу, который он должен произнести вскоре — пишет Bloomberg.

"Война президента России Владимира Путина была умышленной и неспровоцированной. Путин думал, что он разделит Европу и США, но Путин ошибался. Мы были готовы", – говорится в отрывках его выступления, обнародованных Белым домом.

"На протяжении нашей истории мы извлекли этот урок – когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они приводят еще больше к хаосу», – скажет в выступлении Байден.

У Байдена, по мнению журналистов, опасаются, что война в Украине может перерасти в более широкий конфликт.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Посол Украины в США рассказала, о чем говорилось в телефонном разговоре Байдена и Зеленского

Посол Украины в США рассказала, о чем говорилось в телефонном разговоре Байдена и Зеленского
Следующая публикация