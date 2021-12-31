США и их союзники ответят, если Россия ворвется в Украину: что сказал Байден Путину по версии Белого дома

США и их союзники ответят, если Россия ворвется в Украину: что сказал Байден Путину по версии Белого дома

Байден подчеркнул, что существенный прогресс в диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации.

Президент Джо Байден разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома по результатам телефонного звонка глав государств

Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину.

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Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, которая начнется в начале следующего года по двустороннему диалогу по стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Байден повторил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации.

Ранее в Кремле заявили, что российская сторона инициировала переговоры Джо Байдена и Владимира Путина.

Известно, что после этого разговора президент США поговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Пока точной даты переговоров Байдена и Зеленского еще нет.

Это уже второй разговор глав США и России в этом месяце. 7 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по видеосвязи.

О чем пойдет речь в разговоре Байдена с Путиным | Новости мира