США и их союзники ответят, если Россия ворвется в Украину: что сказал Байден Путину по версии Белого дома

Байден подчеркнул, что существенный прогресс в диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации.
Президент Джо Байден разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.
Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома по результатам телефонного звонка глав государств
Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину.
Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, которая начнется в начале следующего года по двустороннему диалогу по стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Байден повторил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации.
Ранее в Кремле заявили, что российская сторона инициировала переговоры Джо Байдена и Владимира Путина.
Известно, что после этого разговора президент США поговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Пока точной даты переговоров Байдена и Зеленского еще нет.
Это уже второй разговор глав США и России в этом месяце. 7 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по видеосвязи.
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