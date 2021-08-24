США и их союзники продолжают эвакуировать людей из Афганистана: сколько человек удалось вывезти

США и их союзники продолжают эвакуировать людей из Афганистана: сколько человек удалось вывезти

Люди в панике продолжают покидать Афганистан.

Военные США и их союзники эвакуировали 23 августа еще почти 11 тысяч человек полусотней авиарейсов из Афганистана.

Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

"23 августа в общей сложности около 10,9 тысячи человек было эвакуировано из Кабула", — говорится в сообщении.

Американские военные совершили за это время 15 рейсов, вывезя 6,6 тысячи человек. Их союзники по коалиции эвакуировали еще 4,3 тысячи на 34 самолетах.

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"С 14 августа США эвакуировали или поспособствовали эвакуации из Афганистана примерно 48 тысяч человек. С конца июля мы переместили примерно 53 тысячи человек", — резюмировала администрация американского президента Джо Байдена.

Напомним, что ранее в Киев из Афганистана прилетел третий эвакуационный самолет с украинцами и членами их семей.

Заметим:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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