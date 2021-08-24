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США и их союзники продолжают эвакуировать людей из Афганистана: сколько человек удалось вывезти

США и их союзники продолжают эвакуировать людей из Афганистана: сколько человек удалось вывезти

Associated Press

Люди в панике продолжают покидать Афганистан.

Военные США и их союзники эвакуировали 23 августа еще почти 11 тысяч человек полусотней авиарейсов из Афганистана.

Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

"23 августа в общей сложности около 10,9 тысячи человек было эвакуировано из Кабула", — говорится в сообщении.

Американские военные совершили за это время 15 рейсов, вывезя 6,6 тысячи человек. Их союзники по коалиции эвакуировали еще 4,3 тысячи на 34 самолетах.

"С 14 августа США эвакуировали или поспособствовали эвакуации из Афганистана примерно 48 тысяч человек. С конца июля мы переместили примерно 53 тысячи человек", — резюмировала администрация американского президента Джо Байдена. 

Напомним, что ранее в Киев из Афганистана прилетел третий эвакуационный самолет с украинцами и членами их семей

Заметим:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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