США и Иран обсуждают 45-дневное перемирие: что известно

США, Иран

Реклама

США, Иран и ряд региональных посредников ведут переговоры о возможном 45-дневном прекращении огня. Это может стать первым шагом к полному завершению войны.

Об этом сообщают несколько источников, знакомых с дипломатическими контактами, пишет Axios.

«Источники заявили, что шансы на достижение частичного соглашения в течение следующих 48 часов невелики. Но эта последняя отчаянная попытка — единственный шанс предотвратить резкую эскалацию войны, которая будет включать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные удары по энергетическим и водным объектам в странах Персидского залива», — пишут аналитики.

Реклама

Что известно о переговорах

По их словам, речь идет о двухэтапном соглашении: сначала временное перемирие, а уже во время него стороны должны договориться об окончательном прекращении боевых действий. При необходимости режим тишины могут продолжить. Переговоры ведутся при посредничестве представителей Пакистана, Египта и Турции, а также через прямые контакты между спецпосланником США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

В то же время, администрация США уже передала Ирану несколько предложений, однако Тегеран пока их не принял. Ключевыми вопросами остается открытие Ормузского пролива и ситуация с иранским высокообогащенным ураном — эти темы планируют вынести на финальный этап договоренностей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что между сторонами продолжаются «глубокие переговоры» и соглашение могут заключить в установленный им дедлайн. В то же время, он пригрозил жесткими действиями в случае провала дипломатии.

Посредники подчеркивают, что ближайшие 48 часов являются критическими для достижения компромисса.

Реклама

Напомним, по данным WSJ, диалог между США и Ираном по прекращению огня и началу мирных переговоров пока зашел в тупик. Как отмечается, посреднические усилия Турции, Египта и Пакистана не принесли результата. В свою очередь Тегеран отказался идти на уступки по ключевым условиям, в частности, открытию Ормузского пролива.