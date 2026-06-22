США и Иран провели продуктивные переговоры в Швейцарии: есть прогресс по Ормузскому проливу

США и Иран / © Getty Images

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Участники состоявшихся в Швейцарии переговоров между Соединенными Штатами и Ираном провели продуктивные консультации по всем пунктам предыдущего меморандума, подписанного 17 июня.

Об этом в соцсети X сообщил корреспондент Барак Равид со ссылкой на американский дипломатический источник.

По словам дипломата, стороны подробно обсудили все составляющие будущих договоренностей, а также механизмы, обеспечивающие общее понимание позиций всеми участниками переговорного процесса.

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Среди ключевых тем встречи – ядерная программа Iran, прекращение огня в Lebanon и вопросы безопасности прохода судов через Strait of Hormuz.

Отдельное внимание стороны уделили урегулированию конфликта в Ливане. Именно на этом, по информации источника, настаивала иранская делегация.

Также во время переговоров обсуждали недавние заявления Тегерана о возможном закрытии Ормузского пролива — одного из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.

Американский дипломат заявил, что сторонам удалось добиться "хорошего прогресса" в этом направлении и приблизиться к договоренностям о гарантировании полного открытия морского пути.

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По итогам первого раунда консультаций, по словам собеседника журналиста, все четыре стороны переговорного процесса остались довольны ходом встречи, а посредники помогли создать условия для укрепления доверия между Вашингтоном и Тегераном.

Мирные договоренности

Недавно Соединенные Штаты и Иран официально заявили о достижении мирного соглашения , которое планировали подписать 19 июня в Женеве при посредничестве Пакистана. Сразу после этих успешных дипломатических шагов Дональд Трамп анонсировал немедленное снятие американской блокады и открытие транзита по Ормузскому проливу.

Со своей стороны лидеры стран G7 публично выразили готовность поддержать план Вашингтона по быстрому разминированию и возобновлению безопасного судоходства в этом регионе. Однако европейские союзники подчеркнули необходимость получить надежные долгосрочные гарантии от Тегерана, прежде чем отправлять туда свои военные корабли.

Несмотря на громкие заявления об историческом примирении между США и Ираном, руководство Израиля отказалось подчиняться этим решениям, отметив свой статус независимого государства. Израильские чиновники дали четко понять, что американское соглашение не является для них обязательным и не остановит их военные операции.

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Международные эксперты отмечали, что нормализация торгового движения и возврат к довоенным объемам перевозок в любом случае потребует не менее нескольких недель слаженной работы. В то же время это ближневосточное соглашение должно позволить администрации Трампа больше сконцентрироваться на военной помощи и переговорных процессах в отношении Украины.

Напомним, накануне, 18 июня, Соединенные Штаты Америки отменили ограничения на морское движение в иранские порты и прибрежные районы. Соответствующее решение было принято по поручению президента США Дональда Трампа.

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