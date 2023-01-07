США и Италия обсуждают передачу Украине ПВО SAMP-T: может сбивать крылатые ракеты и самолеты

Италия может передать Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, которые могут сбивать самолеты, а также крылатые и противорадиолокационные ракеты.
США просят Италию ускорить следующий пакет военной помощи для Украины. В него могут войти зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.
Об этом сообщает La Repubblica.
Отмечается, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и дипломатический советник премьер-министра Италии Франческо Тало 5 января побеседовали по телефону.
В частности, представители двух стран обсудили поставки вооружения для Украины. Речь шла о батарее комплексов SAMP-T. Италия окончательно не утвердила шестой пакет военной помощи, но вскоре может это сделать.
Издание отмечает, что на вооружении Италии сегодня есть пять действующих батарей ЗРК SAMP-T и одна учебная, которой не хватает пусковой установки. Однако работа по ее модернизации продолжается уже несколько месяцев.
Следует отметить, что зенитно-ракетный комплекс SAMP-T относится к классу "воздух-воздух". Дальность обнаружения целей составляет 80 км. Этот ЗРК имеет минимальное время реакции и высокий темп стрельбы. За десять секунд он может выпустить восемь ракет.
SAMP-T может защищать военные подразделения или объекты инфраструктуры. С помощью этой установки можно уничтожать самолеты, а также сбивать крылатые и противорадиолокационные ракеты.
Напомним, ранее военный эксперт Александр Коваленко предположил, что западные союзники могут предоставить Украине мощную систему противовоздушной обороны SAMP-T в первом квартале 2023 года.
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