США и Израиль обсуждают введение миротворцев в Сектор Газа

США и Израиль рассматривают несколько вариантов будущего существования сектора Газа после его демилитаризации.

Один из вариантов развития событий в Газе предполагает введение международного миротворческого контингента.

Об этом пишет Bloomberg.

В этом случае временный контроль над анклавом получила бы администрация представителей стран региона, поддержанная войсками США, Великобритании, Германии и Франции. В идеале, по словам источников Bloomberg, контингент должен включать также подразделения арабских стран, таких как Саудовская Аравия или ОАЭ.

Обсуждение только началось, некоторые американские чиновники считают преждевременным рассмотрение конкретных вариантов мирного урегулирования. По словам источников, знакомых с позицией Джо Байдена, президент США считает политически рискованным подвергать опасности даже небольшую группировку американских войск. По словам другого источника, непонятно, заинтересует ли такой вариант арабские страны.

Другой обсуждаемый вариант — миротворческие силы вроде тех, которые контролируют ситуацию на Синайском полуострове, обеспечивая выполнение условий мирного договора между Египтом и Израилем от 1979 г. В Израиле считают, что эта идея заслуживает рассмотрения.

Третий вариант – введение временной администрации под эгидой ООН. Однако в Тель-Авиве она считается нереализованной, поскольку там скептически оценивают возможности ООН.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, президентская администрация рассматривает разные варианты будущего для Газы, однако "как когда-то" уже не будет

"Нельзя вернуть статус-кво, когда Газой управляет ХАМАС. Также управлять Газой или контролировать ее не должен Израиль – и израильтяне сами заявляют об этом", – сказал Блинкен.

У премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху добавили, что для реализации любых рассматриваемых вариантов должно быть уничтожение ХАМАС и демилитаризация Газы.

Напомним, в последние дни Израиль активизировался в своем противодействии палестинским и ливанским боевикам. Операция в Газе продолжается и на земле, и в подземных туннелях, а истребители ЦАХАЛа атакуют объекты "Хезболлы". ТСН.ua собрал все, что известно об операции Израиля на территории Газы.

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