США и Израиль оказывают давление на Иран: в НАТО объяснили, как это повлияет на войну РФ против Украины

Флаги Украины, США, НАТО

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Иран играет важную роль в поддержке России в войне против Украины, в частности, через поставки беспилотников и другого вооружения.

Об этом Рютте заявил в интервью Newsmax.

В то же время, текущее военно-политическое давление на Тегеран со стороны США и Израиля может существенно ослабить его возможности помогать Москве.

Реклама

По словам Рютте, Иран был одним из ключевых факторов, способствовавших российской агрессии, ведь именно иранские дроны использовались для ударов по украинским городам и инфраструктуре.

Он отметил, что нынешнее давление на Иран может уменьшить его способность «экспортировать хаос», в том числе и в Россию, что в конечном счете повлияет и на ситуацию в войне против Украины.

Генсек НАТО подчеркнул, что опыт украинской армии в сфере применения беспилотников и борьбы с ними сейчас активно изучают партнеры Альянса. По его словам, технологии и практики, которые Украина наработала во время войны, становятся полезными союзникам на Ближнем Востоке.

Напомним, что ранее в НАТО объяснили, когда могут применить статью 5: Рютте сделал заявление .