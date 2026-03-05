ТСН в социальных сетях

США и Израиль оказывают давление на Иран: в НАТО объяснили, как это повлияет на войну РФ против Украины

Усиление давления США и Израиля на Иран может снизить возможности Тегерана поддерживать Россию в войне против Украины.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Флаги Украины, США, НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Иран играет важную роль в поддержке России в войне против Украины, в частности, через поставки беспилотников и другого вооружения.

Об этом Рютте заявил в интервью Newsmax.

В то же время, текущее военно-политическое давление на Тегеран со стороны США и Израиля может существенно ослабить его возможности помогать Москве.

По словам Рютте, Иран был одним из ключевых факторов, способствовавших российской агрессии, ведь именно иранские дроны использовались для ударов по украинским городам и инфраструктуре.

Он отметил, что нынешнее давление на Иран может уменьшить его способность «экспортировать хаос», в том числе и в Россию, что в конечном счете повлияет и на ситуацию в войне против Украины.

Генсек НАТО подчеркнул, что опыт украинской армии в сфере применения беспилотников и борьбы с ними сейчас активно изучают партнеры Альянса. По его словам, технологии и практики, которые Украина наработала во время войны, становятся полезными союзникам на Ближнем Востоке.

