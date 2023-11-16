США и Китай договорились возобновить военные связи — СМИ

Си Цзиньпин и Байден договорились возобновить военные связи на высоком уровне.

Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились восстановить на основе равенства и уважения военную связь высокого уровня.

Об этом пишет Xinhua.

Они достигли договоренности во время саммита в Filoli Estate, загородном доме примерно в 40 км к югу от Сан-Франциско, Калифорния.

Напомним, что ранее китайский лидер высказался по поводу встречи со своим американским коллегой.

Планета Земля достаточно велика», чтобы добиться успеха как для США, так и для Китая, — заявил китайский президент.

«Китайско-американские отношения, являющиеся важнейшими двусторонними отношениями в мире, следует воспринимать и предусматривать в широком контексте ускорение глобальных трансформаций», — сказал китайский Си Цзиньпин президенту США Джо Байдену.

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Также президент США Джо Байден прокомментировал переговоры с китайским коллегой. «Есть критические глобальные вызовы, требующие нашего совместного лидерства. И сегодня мы добились реального прогресса», — добавил американский президент.

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