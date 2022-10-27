США и Китай готовы найти общий язык: Байден и Цзиньпин сделали мощные заявления

Китай заявил, что "готов работать" с США, чтобы "найти способы найти общий язык во благо обеих сторон".

Президент Китая Си Цзиньпин на мероприятии Национального комитета по американо-китайским отношениям заявил, что современный мир — неспокойный, но более тесное общение и сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами, как большими странами, поможет обеспечить большую стабильность и определенность в мире, а также способствовать мировому развитию.

Об этом сообщает китайское госагентство Синьхуа.

По словам Си, Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы "найти правильный способ ладить друг с другом в новую эру на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, что принесет пользу не только двум странам, но и всему миру".

В свою очередь президент США Джо Байден во время встречи с военными советниками заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и что сам лидер Китая Си Цзиньпин знает об этом.

Напомним, Си Цзиньпин остается лидером Китая еще на пять лет. Такое решение было утверждено 23 октября после ХХ съезда Коммунистической партии, где внесли соответствующие поправки в конституцию.

Отношения США и Китая: последние новости

США играют важную роль в напряженных отношениях Китая и Тайваня. В 2022 году напряжение между КНР и Тайванем снова обострилось. Причиной эскалации стал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Китай отреагировал на подобные планы американских конгрессменов и лидера Конгресса очень остро. Поэтому 28 июля между руководителями Китая и США состоялся долгий разговор, который длился более двух часов. Китайский лидер Си Цзиньпин высказался так: "Играющие с огнем погибнут от него. Есть надежда, что США четко это поймут".

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения. Между тем, в Тайване предупредили, что Китай изучает опыт войны в Украине, начатой Россией, для разработки собственной стратегии "гибридной войны" против Тайваня.

Начальник военно-морских операций США, адмирал Майкл Гилдей, заявил, что Вооруженные силы США должны быть готовы ответить на возможное вторжение Китая в Тайвань уже в этом году.

При этом Нэнси Пелоси все же прилетела в Тайвань, а эскалация конфликта несколько затихла.

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