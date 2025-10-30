США и Китай объединяются ради мира в Украине: Трамп сделал громкое заявление

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что США и Китайская Народная Республика объединят усилия по поиску путей завершения войны в Украине.

Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, передает Новости.LIVE.

«Мы долго об этом говорили, и мы будем оба работать вместе, чтобы попытаться что-то сделать. Мы согласились, что стороны, знаете ли, заняли позиции и воюют, и иногда надо дать им драться, видимо, безумие. Но он поможет нам, и мы будем вместе работать над Украиной. Мы не можем сделать гораздо больше», — отметил Дональд Трамп.

Трамп подчеркнул, что главная цель — избежать дальнейших жертв среди военных.

«Мне не нравится видеть, как гибнут шесть, семь, восемь тысяч молодых людей, преимущественно солдат», — отметил Трамп.

Президент США поднял тему зависимости Китая от российских энергоресурсов, отметив, что это усложняет ситуацию. Однако, по его словам, вопрос нефти не обсуждался, потому что самая главная цель — найти пути завершения войны.

Напомним, 30 октября американский президент Дональд Трамп оценил «дружественные» и «удивительные» переговоры с лидером КНР на 12 из 10 баллов, добавив, что с китайским руководителем они «договорились почти обо всем». Встреча Трампа и Си в городе Пусан в Южной Корее длилась 1 час 40 минут.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал Пентагону указание начать испытание ядерного оружия «на равной основе» с Россией и Китаем. Это стало откровенной попыткой продемонстрировать военную мощь Соединенных Штатов в преддверии важной торговой встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.