США и Китай предварительно договорились провести общий форум с участием лидеров государств

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиальной договоренности о проведении саммита между Джо Байденом и Си Цзиньпином в ноябре в Сан-Франциско.

Об этом она заявила в разговоре с журналистами на борту президентского самолета во время поездки с Джо Байденом в его поездке в Миннесоту, пишет Укринформ.

«Не хочу забегать вперед в процессе материально-технического планирования, но мы в принципе достигли согласия по поводу встречи», — отметила Саймонс.

"Мы все на одной волне и мы тесно сотрудничаем с китайской стороной, чтобы реализовать эти планы", — добавила она.

По ее словам, обе стороны не раз признавали важность диалога между лидерами Соединенных Штатов и Китая в управлении двусторонними отношениями.

Но Пекин высказывается очень осторожно по поводу возможности личных переговоров между Байденом и Си, избегая ответа о предполагаемой поездке лидера Китая в США.

Спикер МИД КНР Ван Вэньбин на брифинге не ответил на вопрос о договоренности по саммиту лидеров двух стран, отметив лишь, что Пекин и Вашингтон согласились сотрудничать для проведения такой встречи в Сан-Франциско.

Министр иностранных дел Китая Ван Й 26-28 октября находился с визитом в США, где провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Главной целью трехдневного визита Ван была подготовка вероятной встречи Байдена и Си на полях саммита АТЭС, запланированного на 11-17 ноября в Сан-Франциско. Пекин еще не подтвердил участие Си в этом форуме.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер КНР Си Цзиньпин предлагает "старому другу" Путину строить "новый мировой порядок".

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