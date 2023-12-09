США и Китай возобновят военные переговоры для уменьшения напряжения — Белый дом

В Вашингтоне стремятся возобновить военные переговоры с Пекином, чтобы снизить напряженность между Соединенными Штатами и Китаем.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что в США хотят дать толчок военным переговорам с Пекином, чтобы "уменьшить просчеты и недоразумения".

Кирби заявил, что переговоры еще не возобновлены, поскольку КНР все еще не нашла замену бывшему министру обороны, уволенному в октябре.

"Насколько я понимаю частично это может быть связано с тем, что у них нет министра обороны. Мы, конечно, призываем их назначить кого-то в ближайшее время, и мы очень хотим, чтобы эти коммуникации были запущены", — сказал представитель Белого дома.

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Напомним, ранее сообщалось, что Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета после того, как эсминец ВМС США "Габриэль Гиффордс" появился вблизи отмели Второго Томаса, подводного рифа в Южно-Китайском море.

Кроме того, мы ранее информировали, что США, Австралия и Великобритания будут обнаруживать китайские субмарины с помощью искусственного интеллекта.

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