США и НАТО разрабатывают гарантии безопасности для Украины: какие есть варианты

Украина, США, НАТО

Реклама

Американские и европейские военные эксперты начали обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины после завершения войны. Инициатива появилась после заявления президента США Дональда Трампа о готовности помочь защитить Украину в рамках будущего мирного соглашения.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на чиновников США.

В Вашингтоне подтвердили, что Пентагон уже проводит планировочные упражнения, чтобы определить, какую именно поддержку США могут предоставить Киеву, кроме поставок оружия. В то же время отмечается, что принятие решений займет время, ведь они должны быть и военно целесообразными, и приемлемыми для Кремля.

Реклама

Среди идей, которые обсуждаются, — размещение в Украине европейских военных под национальными флагами, но с командованием США. При этом речь идет не о силах НАТО как альянса. Пентагон и штаб-квартира блока комментариев не предоставили.

В Белом доме отметили, что США могут взять на себя роль координатора гарантий безопасности. Но Министерство иностранных дел России заявило, что категорически против развертывания сил НАТО в Украине.

Поддержка США с воздуха

Хотя Трамп исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Украину, он допустил другой формат участия. Президент заявил, что США могут обеспечить воздушную поддержку Украины.

«Когда речь идет о безопасности, (европейцы) готовы отправлять людей на землю, а мы готовы помочь им в другом, особенно, пожалуй, … с воздуха, потому что никто не имеет того, что имеем мы, действительно — они этого не имеют», — высказался Трамп.

Реклама

По оценкам экспертов, такая помощь может предусматривать поставку дополнительных систем ПВО или даже введение бесполетной зоны силами американской авиации.

Встреча военных руководителей НАТО

20 августа состоится виртуальная встреча начальников штабов стран НАТО, ключевой темой станет Украина. Ожидается, что генерал ВВС США Алексус Гринкевич проинформирует коллег о переговорах Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске на прошлой неделе.

По данным американских СМИ, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн также присоединится к встрече. Накануне он должен был провести переговоры с несколькими европейскими коллегами в Вашингтоне.

Напомним, накануне Трамп сообщил, что на встрече в Белом доме 18 августа с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами ЕС и генсеком НАТО обсуждались гарантии безопасности для Киева, которые должны предоставить европейские государства в координации с Вашингтоном.

Реклама

По словам Зеленского, гарантии безопасности могут быть формализованы на бумаге в течение ближайшей недели-10 дней. Одним из ключевых пунктов глава государства назвал пакет американского вооружения.

19 августа Трамп заявил, что не собирается отправлять в Украину американские войска в качестве миротворцев в рамках гарантий безопасности. По его словам, Франция, Германия и Британия рассматривают возможность развертывания своих войск. А поддержка США может быть в форме воздушных сил.