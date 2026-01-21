- Дата публикации
США и НАТО якобы договорились насчет Гренландии: Трамп обещает отменить новые пошлины для Европы
Торговой войны пока не последует. Трамп заявил, что согласовал с Рютте «основу будущего соглашения» по поводу статуса Гренландии и всего Арктического региона.
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении принципиальных договоренностей с руководством НАТО по использованию Гренландии и Арктики.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social после встречи с генсеком Альянса Марком Рютте.
Главное следствие этой встречи – отмена экономических санкций .
Пошлины упразднены
Трамп подтвердил, что жесткие тарифы, которыми он угрожал раньше, не будут введены.
«На основе этого понимания я не буду вводить тарифы, которые должны вступить в силу 1 февраля», — говорится в сообщении.
По словам американского лидера, сторонам удалось сформировать "основу будущего соглашения", которое касается не только Гренландии, но и фактически всего Арктического региона.
"Это решение, если оно будет реализовано, станет большим достижением для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", - подчеркнул Трамп.
«Золотой купол» и Гренландия
Отдельным пунктом переговоров стала инициатива безопасности под названием «Золотой купол». Вероятно, речь идет о расширении системы противоракетной обороны.
Трамп отметил, что дополнительные дискуссии по этому проекту в контексте Гренландии продолжаются, а детали будут обнародованы впоследствии.
Кто будет вести переговоры
Для финализации соглашения Трамп назначил команду чиновников, которые будут отчитываться ему лично. За переговоры будут отвечать:
вице-президент Джей Ди Вэнс ;
госсекретарь Марко Рубио ;
специальный посланец президента Стив Виткофф .
"Они будут отчитываться непосредственно мне", - резюмировал президент США.
Напомним, Трамп предупредил, что произойдет, если Дания откажется отдать Гренландию. Президент США подчеркнул, что "сильная и безопасная Америка означает сильное НАТО".