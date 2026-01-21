США и НАТО якобы договорились насчет Гренландии: Трамп обещает отменить новые пошлины для Европы

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении принципиальных договоренностей с руководством НАТО по использованию Гренландии и Арктики.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social после встречи с генсеком Альянса Марком Рютте.

Главное следствие этой встречи – отмена экономических санкций .

Пошлины упразднены

Трамп подтвердил, что жесткие тарифы, которыми он угрожал раньше, не будут введены.

«На основе этого понимания я не буду вводить тарифы, которые должны вступить в силу 1 февраля», — говорится в сообщении.

По словам американского лидера, сторонам удалось сформировать "основу будущего соглашения", которое касается не только Гренландии, но и фактически всего Арктического региона.

"Это решение, если оно будет реализовано, станет большим достижением для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", - подчеркнул Трамп.

«Золотой купол» и Гренландия

Отдельным пунктом переговоров стала инициатива безопасности под названием «Золотой купол». Вероятно, речь идет о расширении системы противоракетной обороны.

Трамп отметил, что дополнительные дискуссии по этому проекту в контексте Гренландии продолжаются, а детали будут обнародованы впоследствии.

Кто будет вести переговоры

Для финализации соглашения Трамп назначил команду чиновников, которые будут отчитываться ему лично. За переговоры будут отвечать:

вице-президент Джей Ди Вэнс ;

госсекретарь Марко Рубио ;

специальный посланец президента Стив Виткофф .

"Они будут отчитываться непосредственно мне", - резюмировал президент США.

Напомним, Трамп предупредил, что произойдет, если Дания откажется отдать Гренландию. Президент США подчеркнул, что "сильная и безопасная Америка означает сильное НАТО".