США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины: что известно

Министр обороны Денис Шмыгаль

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США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США, с целью укрепления позиций Украины и создания условий для достижения справедливого и устойчивого мира», — написал министр.

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Шмыгль отметил, что эта инициатива реализуется в рамках соглашений между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Благодаря новому механизму страны-члены и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

Механизм PURL предполагает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, подтвержденных Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявлены на регулярной основе.

НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности, через существующие механизмы НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine — NSATU).

Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро, и ожидается, что поставки оружия состоятся уже в скором времени. В ближайшее время ожидаются новые важные объявления», — резюмировал Шмыгаль.

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Напомним, в июле президент Трамп заявил, что США будут поставлять оружие Украине за счет европейских союзников, но не уточнил, как это будет сделано.