США и РФ готовят совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии – CBS

Соединенные Штаты и Россия планируют обнародовать совместное заявление во вторник, 25 марта, по итогам переговоров в Саудовской Аравии, якобы направленных на достижение договоренности о прекращении огня в Черном море.

Об этом пишет издание CBS News со ссылкой на источники.

Заявление ожидается в 4:00 по вашингтонскому времени и 10:00 по киевскому времени.

Напомним, однодневные переговоры между Вашингтоном и Москвой прошли в понедельник, 24 марта. В ходе переговоров основное внимание было уделено предложению о прекращении огня на море между Украиной и Россией. Это часть дипломатических усилий со стороны Белого дома, которые, по ожиданиям США, помогут проложить путь к более широким мирным переговорам и окончанию российско-украинской войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах в столице Саудовской Аравии обсуждаются территориальные вопросы и возможные линии разграничения в Украине.

Россия озвучила свои требования для достижения продолжительного мира в Украине, но большинство из них неприязненно для Киева и его европейских партнеров.

Читайте также: