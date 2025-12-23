- Дата публикации
США и РФ говорили о "раздражителях" в отношениях: заявление из Москвы
Москва подтвердила новый раунд переговоров с Вашингтоном.
Дипломаты страны-агрессорки России и США провели переговоры по устранению "раздражителей" в отношениях между двумя странами. Впрочем, вроде бы прогресс "минимальный".
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Факт проведения очередного раунда консультаций с США по "раздражителям" подтверждаю. Продвижение минимальное", - сказал он.
По его словам, стороны продолжат усилия по "снятию раздражителей". Рябков сообщил, что очередной раунд таких контактов ожидается в начале весны 2026 года.
Как сообщалось, посланец президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев загадочно подытожил встречу с делегацией США в Майами, намекнув на следующий раунд переговоров. По его словам, «в следующий раз: Москва».
Кроме того, спецпосланник Путина назвал встречу «конструктивной». Переговоры со спецпредставителем Стивом Виткоффом, а также с зятем президента США Джаредом Кушнером он назвал "дискуссиями".