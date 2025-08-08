США и РФ обсуждают соглашение, которое может заморозить войну в Украине: Bloomberg рассказал об условиях

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

США и Россия стремятся достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить российскую оккупацию захваченных территорий.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные в этом вопросе.

По данным издания, американские и российские официальные лица работают над соглашением о территориях для запланированной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, которое может состояться уже на следующей неделе. США пытаются получить согласие Украины и европейских союзников на это соглашение, но его одобрение «далеко не гарантировано».

Условия возможного перемирия

Для заключения соглашения Путин требует, чтобы Украина уступила Россию всему восточному Донбассу, а также Крыму. Это потребует от президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ об отводе войск из частей Луганской и Донецкой областей, которые до сих пор находятся под контролем Киева. Такой результат стал бы победой для Путина, которую его армия не смогла достичь военным путем с начала полномасштабного вторжения.

В рамках соглашения Россия остановит свое наступление в Херсонской и Запорожской областях вдоль линии столкновения. Условия соглашения все еще обсуждаются и могут измениться. Неясно, готова ли Москва отказаться от любых контролируемых ею территорий, в частности Запорожской АЭС.

Реакция и позиции сторон

Такой результат стал большой победой для Путина, поскольку он долго добивался прямых переговоров с США, отодвигая на второй план Украину и ее европейских союзников. Зеленский рискует оказаться перед выбором «принять или отказаться» от соглашения, предусматривающего потерю украинской территории, в то время как Европа опасается, что будет вынуждена следить за прекращением огня, пока Путин восстанавливает свои силы.

Путин неоднократно настаивал на том, что его военные цели остаются неизменными. Они включают требования в Киев принять нейтральный статус, отказаться от стремления к членству в НАТО, а также признать потерю Крыма и четырех других восточных и южных украинских областей.

Пока не ясно, согласится ли Путин принять участие в трехсторонней встрече с Трампом и Зеленским, даже если он уже достигнет договоренностей с президентом США. Сам Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным, даже если российский лидер не согласится сесть за стол переговоров с Зеленским.

Напомним, по мнению журналиста Виталия Портникова, переговоры с Трампом станут «блестящей победой» для Путина, даже если они не принесут никаких результатов.