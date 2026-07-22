Встреча Рубио и Лаврова в Маниле: США и РФ обсудят пути окончания войны / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что завтра, 23 июля, встретится с министром иностранных дел страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым. Они обсудят поиск путей достижения мира в российско-украинской войне.

Об этом передает «Радио Свобода».

Корреспондент издания Алекс Рауфоглу спросил Рубио, будет ли он давить на Лаврова в вопросе Украины.

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«Неуместно говорить о давлении, я буду говорить с ним об этом… США остаются открытыми и стремятся играть конструктивную роль в вопросе завершения войны», — сказал госсекретарь США.

Как добавляет Clash Report, Марко Рубио неожиданно заявил, что война в Украине усложняет для США поиск диалога с РФ по другим вопросам. Поэтому было бы хорошо, если бы она остановилась.

«Мы с РФ являемся двумя крупнейшими ядерными странами на планете. Было бы опрометчиво и безответственно, если бы мы не разговаривали. Мы должны общаться с российским правительством», — сказал он.

Напомним, ранее Лавров анонсировал, что 23 июля они с Рубио встретятся в столице Филиппин Маниле для переговоров, в частности, о войне РФ против Украины. Его заявление передаваои российские пропагандистские СМИ.

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Российский министр заявил, что намерен поинтересоваться у Рубио о заявлении президента США Дональда Трампа по поводу возможности быстрого урегулирования войны в Украине.

По его словам, Кремль считает, что Белый дом пока не отказался от своих предложений, озвученных на Аляске.

«Мы исходим из того, что по крайней мере пока американские коллеги не ответили нам отказом от собственных прозвучавших предложений, которые теперь уже хорошо всем известны, поскольку было много комментариев», — отметил он.

Рубио и Лавров посещают Манилу для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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Ранее Лавров обвинил Украину в срыве договоренностей и напомнил об ультимативных требованиях Путина.

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