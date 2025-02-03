США и Россия на пороге переговоров: что известно о встречах Трампа и Путина

Результаты диалога между США и Россией могут определить будущее Украины.

Новый президент США Дональд Трамп неоднократно отмечал свое намерение завершить войну в Украине, заявляя, что это возможно сделать за месяцы, а не годы.

В администрации Трампа уже приступили к подготовке к телефонному разговору с российским диктатором Владимиром Путиным, а также активно обсуждают возможную встречу лидеров двух стран.

Какие последствия разговора Трампа и Путина могут быть для Украины – читайте в материале от ТСН.ua.

Переговоры с Украиной, Россией и "разными сторонами"

Недавно Дональд Трамп заявил, что его представители запланировали ряд встреч и переговоров с Украиной и Россией и "разными сторонами", передает CNN.

"Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию", – сказал он журналистам.

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Ранее ABC News сообщало, что Дональд Трамп и Владимир Путин в ближайшее время проведут телефонный разговор.

Издание напоминает, что Трамп несколько раз призывал к прямому общению с Путиным в течение первых дней своего второго срока, сказав, что он "очень хотел бы в ближайшее время встретиться" с российским диктатором, чтобы "окончить эту войну".

Там добавили, что телефонный звонок рассматривается как первый шаг к более существенной личной встрече между лидерами – формату, который Путин предпочел бы.

Сенсационное заявление

Кит Келлог, спецпредставитель президента США по Украине и России заявил, что обе стороны должны будут пойти на уступки, если надеются договориться об урегулировании войны, сообщает RFE/RL.

В своем сенсационном заявлении, Келлог сказал, что президент Владимир Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию по отношению к территориям".

По словам представителя американского лидера, "и Путину тоже придется смягчить свои позиции".

"Со временем мы проведем дискуссии со всеми, и, вероятно, в ближайшее время. И это хорошо для обеих сторон", – добавил Келлог.

Что задумал Путин

Политолог Игорь Эйдман считает, что заявления Владимира Путина о мирных переговорах не имеют значения. Диктатор показывает такую позицию только для успокоения Трампа и дестабилизации Украины, передает "24 Канал".

"Он готов к имитации переговоров с участием каких-либо статистов, но не готов к завершению этих переговоров миром, то есть подписанием мирного соглашения", – объяснил Эйдман.

По мнению политолога, таким образом Путин хочет удовлетворить Трампа, чтобы он успокоился – якобы Россия ведет мирный процесс, так что не нужно давить и восстанавливать помощь Украине.

Глава Кремля также стремится дестабилизировать ситуацию в Украине, объединив людей против Зеленского.

Где могут встретиться Трамп и Путин

РФ рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты как возможные места для проведения саммита между двумя президентами, сообщают источники агентства Reuters, ознакомленные с ходом переговоров.

В РФ некоторые официальные лица неоднократно заявляли, что не имеют прямых контактов с США по подготовке телефонного разговора между Трампом и Путиным, который может предшествовать встрече позже в этом году.

Однако источники, говорившие анонимно, сообщили, что чиновники РФ в последние недели посетили Саудовскую Аравию и ОАЭ. В России существует определенное сопротивление этой идее, поскольку дипломаты и сотрудники разведки указывают на тесные военные и силовые связи Саудовской Аравии и ОАЭ со США.

Саудовская Аравия и ОАЭ не дали комментарии, а Кремль также отказался от заявлений. В частности, Трамп и Путин установили теплые отношения с лидерами этих стран.

"Больные решения" для Украины

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украине придется принять "зверски болезненные" решения во время переговоров. Об этом он рассказал в интервью Radio NV

Эксминистр перечислил четыре пункта:

первый – Украина не согласится юридически признать оккупированные территории российскими, но, вероятно, американцы будут давить, чтобы украинцы признали это квазиполитически;

второй – американцы скажут двигаться к варианту, который был во времена СССР для стран Балтии (большинство государств, в том числе и США отказались признать советскую оккупацию стран Балтии, но не совершали никаких действий против СССР, молча согласившись на существующее положение вещей – ред. ) ;

третий – США будут действовать методом кнута и пряника. По словам Климкина, Путину будут говорить: "если все будет плохо – то закрутим гайки, а если не очень плохо – то отпустим", часть санкций будет отменена;

четвертый момент – связан с определением "суверенности в смысле решений Украины: как внутриполитических, так и внешнеполитических".

По словам Климкина, в четвертом пункте говорится о вступлении Украины в НАТО и сотрудничестве с Альянсом на украинской территории.

"А с точки зрения внутренней политики – российский режим будет пытаться раздолбить Украину любым путем, рассеять, ввести какие-то варианты изменений конституционного строя. И речь идет не о выборах, а о федерализации", – сказал Климкин.

Кроме того, он предполагает, что РФ будет отстаивать права русского языка и Московского патриархата в Украине.

Условия переговоров с РФ

Президент Владимир Зеленский в интервью АР заявил, что выходить на дипломатические разговоры с Владимиром Путиным можно только после построения детального действенного плана с партнерами.

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"У нас общее желание, чтобы эта война закончилась. Украинцы хотят этого, чем кто-либо в мире. Война – у нас и жертвы – у нас. Это наши люди, наша независимость. Все это – постоянно под угрозой, под ударами, под ракетными ударами. Больше контактов, больше работать, построить план и затем выходить на контакт с врагом", – сказал он.

Президент также подчеркнул, что без гарантий безопасности от союзников любое соглашение, заключенное с Россией, будет служить только началом будущей агрессии. Зеленский в очередной раз отметил, что членство в НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины.

Выборы в Украине "необходимо провести"

Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты хотят проведение выборов в Украине, возможно, до конца года, пишет Reuters.

Чиновник подчеркнул, что президентские и парламентские выборы в Украине, отложенные на время действия военного положения, "необходимо провести".

"В большинстве демократических стран выборы проводятся и во время войны. Я думаю, что это важно. Я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть крепкой демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата", – сказал Келлог.

Проинформированные собеседники журналистов из числа американских чиновников сообщили, что хотя Трамп еще не принял никаких политических решений по войне в Украине, в его администрации уже обсуждают, как уговорить Украину согласиться на выборы после заключения первоначального соглашения с Россией о прекращении огня.

В администрации Трампа также обсуждают, следует ли добиваться промежуточного соглашения о прекращении огня, прежде чем вести переговоры о достижении полноценного мирного соглашения.

Бывший западный чиновник, имя которого издание также не называет, сказал, что настойчивое желание США склонить Украину к проведению выборов вызывает беспокойство, поскольку потребует отмены военного положения, чтобы придерживаться украинского законодательства.

"Отмена военного положения позволит мобилизованным солдатам покинуть армию, спровоцирует отток твердой валюты и подтолкнет большое количество мужчин призывного возраста бежать за границу. Это также может спровоцировать политическую нестабильность, поскольку сделает Зеленского "хромой уткой", ослабит его власть и влияние и под влияние потенциальных соперников", – говорится в статье.

Кроме того, если Трамп будет оказывать давление на Зеленского, чтобы тот согласился на выборы, это будет выглядеть как подыгрывание Вашингтона нарративу Путина о "нелегитимности власти" в Украине.

Провальный план

Советник президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал план Кита Келлога о перемирии и выборах в Украине.

Он отметил, что его позицию сложно оценить, ведь в Reuters подали всего несколько цитат на эту тему.

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“Мы не видели полного интервью господина Келлога, лишь несколько цитат о выборах, поэтому трудно полностью оценить его позицию. Но если его план — это только прекращение огня и выборы, то это провальный план – Путина не испугают эти две вещи”, – написал он в своей соцсети Х.

Советник Зеленского подчеркнул, что Москва продолжает наращивать производство ракет и боеприпасов, находит новые пути обхода санкций и зарабатывает на нефти.

“Понятно, что все это оружие создается не для уважения к демократическим соседям. Военный альянс России с Северной Кореей явно не предусматривает соблюдение режима прекращения огня”, – предостерег западных партеров Литвин.

По его словам, украинская сторона хотела бы видеть более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров.

Напомним, ранее украинский политолог сообщал, что первый раунд переговоров между Трампом и Путиным уже прошел.

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