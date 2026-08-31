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Категория
Политика
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США и Россия обсуждают на G20 мирный план Трампа по Украине: первые подробности

Скотт Бессент на саммите G20 проводит встречу с российским коллегой, где презентует мирный план Дональда Трампа по Украине.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Скотт Бессент

Скотт Бессент / © Associated Press

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник, 31 августа, встретился со своим российским коллегой на полях саммита G20.

Об этом сообщила корреспондентка NBC News в Конгрессе и Белом доме Джули Циркин со ссылкой на источники.

По ее данным, во время встречи Бессент рассказывает российской стороне о мирном плане президента США Дональда Трампа по Украине.

Кроме того, представители США и России обсуждают экономические вопросы.

Других подробностей переговоров, в частности, относительно конкретных положений мирного плана или возможных договоренностей, пока не сообщается.

Мирные переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, в Кремле снова прозвучало новое заявление о переговорах между Украиной и Россией. В Москве заявили, что не хотят возобновлять переговоры в Турции. При этом считают, что саммит с участием президентов РФ, США и Украины может состояться только для закрепления договоренностей.

Ранее в Офисе президента сделали громкое заявление о вероятности возобновления переговоров с РФ, однако с участием США. По словам руководителя ОП, новый раунд переговоров с участием представителей США может пройти уже в сентябре.

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