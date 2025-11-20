США и Россия подготовили "мирный план", заставляющий Украину капитулировать: детали The Guardian

Флаги РФ и США. / © Reuters

Официальные лица США и агрессорки Российской Федерации разработали новый план завершения войны в Украине. Однако в его основе – капитуляция Украины. Этот мирный план потребует от Киева сдать территорию и существенно ограничить численность войск.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Проект плана разработали спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф и советник российского диктатора Кирилл Дмитриев. Издание отмечает, что политики "создали важный, но неофициальный канал связи между Москвой и Вашингтоном".

Их план, "предусматривает принятие драконовских мер" против Украины. Они, заявляет The Guardian, предоставят Москве "беспрецедентный контроль" над военным и политическим суверенитетом страны.

"В Киеве этот план, вероятно, будет расценен как капитуляция", - говорится в статье.

Отмечается, что это предложение потребует от Украины отказа от территории на востоке - Донбасса, а также сокращение численности Вооруженных сил вдвое. Другие условия включают ограничение военной помощи США и категории вооружения, используемые украинской армией.

О существовании 28-пунктного плана, который, похоже, вдохновлен аналогичным предложением администрации Трампа по прекращению войны в Газе, впервые сообщило издание Axios. В свою очередь, Вашингтон неоднократно намекал, что якобы близок к мирному соглашению между Украиной и РФ. Впрочем, предложения потерпели неудачу, поскольку они не удовлетворяли большинство требований Москвы, но одновременно требовали от Киева болезненных уступок.

The Guardian напоминает, что за последние несколько месяцев потенциальные мирные переговоры зашли в тупик из-за максималистских требований России. Кроме того, Киев и Москва не проводили прямые переговоры с лета, а усилия по восстановлению дипломатического курса в значительной степени замерли после последней встречи Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина на Аляске в августе.

Несмотря на заявления Кремля о вроде бы открытости к переговорам о прекращении войны, РФ не проявила никакой готовности сокращать свои далеко идущие требования. Кроме того, Москва отрицает любой значительный прогресс в вопросе урегулирования.

Напомним, NBC News со ссылкой на чиновника в администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что он одобрил 28-пунктный план мира между РФ и Украиной. Издание заявляет, что Киев не участвовал в формировании плана. Его разрабатывал Вашингтон в консультации с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым.

The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников отмечает, что план Трампа требует от Украины "сдать" Донбасс и забыть о НАТО . Кроме того, Украина должна отказаться от инициативы по введению миротворческого контингента, который мог бы предотвратить будущую российскую агрессию.

