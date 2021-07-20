США и Россия проведут переговоры по стратегической стабильности - СМИ

США и Россия проведут переговоры по стратегической стабильности - СМИ

Переговоры могут состояться 28 июля.

Консультации представителей России и США по стратегической стабильности могут состояться 28 июля.

Об этом информирует издание Hill.

Другие подробности пока не озвучивают.

Хотя ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что Вашингтон пока не располагает новой информацией о сроках проведения запланированных консультаций между представителями России и США по вопросам стратегической стабильности.

16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в Женеве. ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывал, что происходило в швейцарском городе и как мир реагировал на саммит президентов США и России.

О том, почему Байден не начал новую "перезагрузку" с Путиным в Женеве, читайте в материале.

Новости недели: каким может быть результат переговоров "Байден-Путин"

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