США и Россия провели закрытую встречу во Флориде: что известно

Стив Виткофф / © Getty Images

Во Флориде прошли переговоры между делегациями Соединенных Штатов и России. Американскую сторону представляли специальный представитель президента США Стив Виткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груэнбаум. Российскую делегацию возглавлял специальный посланник Кирилл Дмитриев.

По словам Виткоффа, стороны обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать дальнейший контакт.

Детали переговоров пока не раскрываются.

Разговор Трампа и Путина

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о состоявшемся 9 марта телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Трампа, беседа была «очень хорошей», а среди тем обсуждения была война в Украине. В то же время, американский президент отметил, что конфликт между Киевом и Москвой остается сложным.

"Мы говорили об Украине - это просто бесконечная борьба... между Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть", - сказал Трамп.

В то же время он добавил, что Путин выразил желание помочь в вопросах Ближнего Востока, однако, по его мнению, российский лидер мог бы быть гораздо более полезным, если бы прекратил войну против Украины.

Зеленский о контактах США и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет полной информации о содержании разговора между Трампом и Путиным.

По словам главы государства, украинская сторона получает только ограниченные сведения.

«О разговоре Дональда Трампа и Путина — мне почти ничего неизвестно», — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина находится в постоянном контакте с американской стороной.

Мирные переговоры Украины, США и РФ — последние новости

Институт изучения войны (ISW) предупреждает, что Россия может готовить информационную почву для выдвижения новых требований во время возможных переговоров.

В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложения переговоров 2022 года в Стамбуле больше не соответствуют «новой реальности». Российские государственные медиа трактуют это как сигнал, что Москва может выдвинуть новые условия.

Аналитики ISW считают, что Кремль пытается продвигать нарратив о так называемой «реальности на поле боя», чтобы создать впечатление быстрого продвижения российской армии.

Когда может состояться следующая встреча

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что новый раунд переговоров с участием Украины, США и России может состояться на следующей неделе.

По его словам, место проведения еще окончательно не определено. Скорее всего, переговоры могут пройти в Швейцарии или Турции.

Ожидается, что на следующей встрече стороны будут обсуждать продолжение процесса обмена и подготовку к возможным переговорам на уровне лидеров государств.

Ранее Стив Виткофф заявил, что в переговорах по прекращению войны России против Украины может наступать переломный момент.