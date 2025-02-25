США и Россия сегодня проведут вторую встречу по Украине в Саудовской Аравии – Zeit

В дипломатических кругах сообщили, что это "продолжение встречи" после переговоров на прошлой неделе между Лавровым и Рубио.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля представители России и США снова проведут переговоры о будущем Украины.

Об этом пишет Zeit.

В дипломатических кругах сообщили, что это "продолжение встречи" после переговоров на прошлой неделе между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Издание отметило, что прошедшая 18 февраля встреча стала первой встречей на таком уровне с начала полномасштабного вторжения России в Украину три года назад. Однако украинских и европейских представителей туда не пригласили.

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Переговоры в Эр-Рияде 25 февраля состоятся через день после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Вашингтон и встретился с президентом США Дональдом Трампом. В телеинтервью после встречи Макрон заявил, что прекращение огня в войне в Украине может наступить в течение нескольких недель.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что 25 февраля в Саудовской Аравии состоится очередной раунд переговоров между американской и российской делегациями.

Однако заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг информацию о новом раунде переговоров в Саудовской Аравии 25 февраля.