США и Россия снова садятся за стол переговоров: подробности

Это уже второй раунд переговоров.

Делегации США и России проведут новый раунд переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Euronews.

По его словам, встреча состоится 25 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. Это уже второй раунд переговоров ровно через неделю после первой встречи в этом же городе.

Между тем, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что продолжается подготовка к личной встрече Трампа и Владимира Путина.

"Речь идет о том, чтобы начать двигаться в направлении нормализации отношений между нашими странами, найти пути решения острейших и потенциально опасных ситуаций, которых очень много, в том числе война в Украине", — отметил он.

В то же время, по словам Рябкова, организация такой встречи находится только на начальной стадии, и для ее проведения нужна "интенсивная подготовительная работа".

Напомним, дружеская позиция президента США Дональда Трампа по отношению к России может быть частью его стратегического плана, включающего попытку вбить клин между Россией и Китаем, двумя открыто выступающими против глобального лидерства США странами.

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