США и Россия возобновляют военные переговоры после лет "заморозки"

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

Администрация президента США Дональда Трампа решила возобновить высокоуровневый военный диалог с Россией, который был заморожен в конце 2021 года. Это решение совпало с завершением действия ключевого ядерного договора New START и активизацией мирных инициатив по Украине.

Об этом пишет The Washington Post.

Официальные лица проинформировали, что США и Россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне, который был остановлен накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Такой шаг рассматривается как еще один сигнал стремления администрации Трампа к более упорядоченным отношениям с Москвой — на фоне завершения действия ключевого договора в сфере ядерных вооружений между двумя странами.

Один из представителей американской стороны отметил, что это решение стало побочным следствием текущих усилий, направленных на прекращение войны в Украине. В тот же день истек срок действия договора New START, который регулировал количество и типы ядерных вооружений, находящихся на вооружении США и России. В ответ Трамп призвал к заключению «нового, улучшенного, модернизированного» договора, рассчитанного на длительный период.

Возобновление контактов между США и РФ связано с переговорами по Украине

Эти события совпали с новым этапом попыток завершить четырехлетнюю войну в Украине. По словам американского чиновника, возобновление контактов между военными Вашингтона и Москвы напрямую связано с мирными переговорами, которые пока не дали результатов, способных остановить боевые действия. В то же время недавние американо-российские контакты открыли путь к дальнейшему диалогу.

Кремль пока воздержался от официальных комментариев относительно возобновления военных переговоров, а российское посольство в Вашингтоне не ответило на запросы медиа.

Что говорят в США и РФ о New START?

Пока ни одна из сторон не подтвердила готовность соблюдать положения утратившего силу договора, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «все будет зависеть от развития событий» и что РФ «будет сохранять ответственный подход к стратегической стабильности в сфере ядерных вооружений, руководствуясь прежде всего национальными интересами».

Издание напомнило, что Вашингтон прекратил формат военного диалога с Москвой в конце 2021 года, когда Россия сосредотачивала значительные силы у границ Украины. После этого двусторонние отношения резко ухудшились, поскольку США вместе с европейскими союзниками начали поставлять Украине современное вооружение для защиты. В ответ Россия прибегла к ядерной риторике и масштабным дальнобойным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

Цель и последствия возвращения к регулярному диалогу

Возвращение к регулярному диалогу открывает для Москвы возможность обсуждать с Вашингтоном более широкие вопросы безопасности, не ограниченные войной в Украине. В то же время это может вызвать дополнительное раздражение среди европейских лидеров, которые критически оценивают подход Трампа к взаимодействию с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил старший научный сотрудник Программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман, для Москвы такой формат может быть выгодным, ведь она «находится не в лучшем положении для соревнования в сфере стратегических ядерных сил из-за экономических и оборонно-промышленных ограничений» после многолетней войны против Украины.

Как сообщили американские военные, обновленный диалог возглавит командующий Европейского командования США генерал Алексус Г. Гринкевич вместе со своими российскими коллегами. Основная цель этих контактов — обеспечение «большей прозрачности и деэскалации».

Напомним, 5 февраля завершилось действие договора New START — последнего соглашения о контроле над ядерными арсеналами США и РФ. Как пишет Bloomberg, это впервые с 1980-х оставляет страны без системы регулирования стратегических запасов, владеющие 86% мирового ядерного оружия. На фоне войны в Украине и усиления Китая эксперты опасаются новой гонки вооружений: из-за отсутствия инспекций Вашингтон и Москва могут резко увеличить количество развернутых боеголовок, готовясь к худшим сценариям.