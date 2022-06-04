США и союзники хотят посадить Украину и Россию за стол переговоров: подробности от CNN

США и союзники хотят посадить Украину и Россию за стол переговоров: подробности от CNN

В последние недели официальные лица США регулярно встречались со своими коллегами из Британии и ЕС, чтобы обсудить потенциальные методы прекращения огня и прекращения войны в Украине путем переговоров.

Среди тем был метод из четырех пунктов, предложенный Италией в конце мая.

Об этом пишет CNN 3 июня со ссылкой на несколько источников, знакомых с переговорами.

Издание напомнило, что предложение Италии предусматривает обязательство Украины к нейтралитету по НАТО в обмен на определенные гарантии безопасности и переговоры с Россией по поводу будущего Крыма и Донбасса.

Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на постоянные заверения США о "ничего об Украине без Украины". Ранее американские и украинские официальные лица заявляли, что США не давили на Украину, чтобы она взялась за определенный план прекращения войны и не подталкивала ее к переговорам с россиянами.

Издание напомнило, что в начале недели посол США в ООН Линда Томас Гринфилд заявила, что итальянские предложения являются "одной из тех инициатив, которых мы, безусловно, хотели бы, чтобы завершилась эта ужасная война и ужасные нападения на украинский народ".

Однако двое американских чиновников сообщили CNN, что США на самом деле не поддерживают предложение Италии.

"В любом случае, американские и западные чиновники говорят CNN, что растет обеспокоенность тем, что если россияне и украинцы не вернутся к столу переговоров и не достигнут соглашения, война затянется – потенциально на годы", – подчеркнули авторы статьи.

Напомним, что 3 июня президент США Джо Байден, комментируя войну в Украине, сказал, что "в какой-то момент должно состояться урегулирование путем переговоров".

Ранее и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, скорее всего, война в Украине закончится за столом переговоров.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в студии ТСН

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