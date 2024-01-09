США и союзники провели тайную встречу с Украиной по мирному плану – Bloomberg

По информации издания, на встрече присутствовали страны G7 и небольшая группа стран Глобального Юга. Россию не пригласили, а Китай не приехал.

В прошлом месяце состоялась тайная встреча между Украиной, ее союзниками из "Группы семи" и небольшой группой стран Глобального Юга, чтобы попытаться сплотить поддержку Киева для проведения мирных переговоров с Россией.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Секретная встреча в Саудовской Аравии

По информации издания, в Саудовской Аравии 16 декабря прошла тайная встреча советников по национальной безопасности. Она последовала за более масштабными, публичными собраниями, направленными на противодействие попыткам Москвы разделить и выставить Украину и ее союзников как не желающих вести переговоры о прекращении войны.

Секретность была частично направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно. По словам источников издания, меньший формат позволил более свободно и откровенно обсуждать формулу мира в Украине и планы продвижения этого процесса, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

Bloomberg отмечает, что последние месяцы усилия союзников ослабли. В США и ЕС более 100 миллиардов долларов жизненно важной помощи остановились в процессе утверждения в Вашингтоне и Брюсселе, а контрнаступление Украины в прошлом году не принесло значительного прорыва на поле боя.

Между тем, некоторые страны ЕС не выполняют своих обязательств по предоставлению Киеву большего количества оружия и артиллерийских боеприпасов именно тогда, когда Украина сталкивается с постоянными волнами российских ракетных атак. Война Израиля и ХАМАС подогрела разногласия с Глобальным Югом.

Кто приехал, а кто отказался

Анонимные источники Bloomberg утверждают, что на последней встрече в Эр-Рияде не было значительного прогресса. По их словам, Украина и ее союзники по G-7 продолжали противостоять призывам стран Глобального Юга сотрудничать с Россией.

Отмечается, что чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции присоединились к декабрьской встрече в Эр-Рияде. Однако другие крупные страны Глобального Юга, прибывшие на некоторые из предыдущих сессий, в частности Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты, не послали своих представителей.

Пекин рассматривается многими странами-участницами как ключ к влиянию на Москву, учитывая тесные связи между ними.

Киев и его союзники по G-7 подтвердили свое мнение о том, что для справедливого мира необходимо уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Вскоре должна пройти новая встреча

Авторы статьи утверждают, что Украина и ее союзники планируют организовать новую встречу в Швейцарии, на которую будут приглашены более 100 стран. Эта встреча запланирована в канун Всемирного экономического форума в Давосе. В прошлом году подобные сессии были проведены в Копенгагене, Джидде и Мальте.

Некоторые страны считают проведение саммита на уровне лидеров в ближайшие месяцы преждевременным, в то время как другие хотят немедленно вовлечь в процесс Россию.

В издании отмечают, что в декабре Путин посетил Саудовскую Аравию для широкомасштабных переговоров, хотя после полномасштабного вторжения он редко выезжает за границу.

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В конце прошлого года один человек, приближенный к Кремлю, в комментарии изданию предположил, что были определенные контакты, подтверждающие заинтересованность в соглашении о прекращении огня, но не предоставив никаких подробностей. Подтверждения этому не было. И Украина, и союзники подозревают, что любое подобное обращение является неискренним ходом Кремля, чтобы подорвать поддержку Киева и выиграть время.

Ранее в США прокомментировали возможность начать переговоры о завершении войны в Украине.

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