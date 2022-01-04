США и Турция обсудили координацию действий на фоне угрозы вторжения РФ в Украину

США и Турция обсудили координацию действий на фоне угрозы вторжения РФ в Украину

Госсек США и глава МИД Турции "обсудили важность продолжения координации по угрозе российской эскалации в Украине".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 3 января, обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной.

Об этом сообщается на сайте американского Госдепа.

Отмечается, что дипломаты "обсудили важность продолжения координации относительно угрозы российской эскалации в Украине".

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств США и Турции подняли вопрос Сомалийского полуострова и обсудили назначение Анкарой специального посланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией.

Собеседники также рассмотрели возможности углубления двустороннего сотрудничества, в том числе в качестве союзников по НАТО, для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что 2 января Джо Байден провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых четко дал понять, что в случае вторжения в Украину Россия получит "решительный ответ" от США и их союзников и партнеров.

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