США и Турция обсудили координацию действий на фоне угрозы вторжения РФ в Украину

Госсек США и глава МИД Турции "обсудили важность продолжения координации по угрозе российской эскалации в Украине".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 3 января, обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной.
Об этом сообщается на сайте американского Госдепа.
Отмечается, что дипломаты "обсудили важность продолжения координации относительно угрозы российской эскалации в Украине".
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств США и Турции подняли вопрос Сомалийского полуострова и обсудили назначение Анкарой специального посланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией.
Собеседники также рассмотрели возможности углубления двустороннего сотрудничества, в том числе в качестве союзников по НАТО, для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.
Напомним, что 2 января Джо Байден провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых четко дал понять, что в случае вторжения в Украину Россия получит "решительный ответ" от США и их союзников и партнеров.
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