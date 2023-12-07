США и Украина договорились о совместном производстве оружия: объявлено о передаче технологий

Сотрудничество государств будет сосредоточено на системах ПВО, производстве критических боеприпасов и ремонте военной техники.
Украина и США подписали декларацию о намерениях по совместному производству оружия и обмену техническими данными. В частности, речь идет об изготовлении гибридных систем ПВО.
Об этом сообщили в Белом доме и Пентагоне.
Минобороны США подписало с Минобороны Украины и Министерством стратегических отраслей промышленности декларацию о намерениях по совместному производству оружия и обмену техническими данными. Документ был подписан в рамках американско-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Вашингтоне.
В США сообщили, что сотрудничество будет сосредоточено на системах ПВО, производстве критических боеприпасов и ремонте военной техники.
В Белом доме указали, что Пентагон и партнеры предоставили Украине технологии для начала производства гибридных систем ПВО в рамках программы FrankenSAM. Этот проект направлен на улучшение устаревших систем ПВО с использованием некоторых западных боеприпасов.
Напомним, издание The New York Times в октябре сообщало, что Украина и США в рамках программы FrankenSAM создали гибридные системы ПВО. Они позволят запускать современные зенитные ракеты западного калибра из модернизированных советских пусковых установок.
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