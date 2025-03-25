США и Украина достигли договоренностей по энергетике и Черному морю – подробности из Эр-Рияда

Вашингтон подтвердил договоренности с обеими сторонами по обеспечению безопасного судоходства в Черном море.

Соединенные Штаты и Украина договорились совместно разработать практические меры по внедрению соглашения, предусматривающего запрет атак на энергетическую инфраструктуру обеих стран.

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома по итогам прошедших в Эр-Рияде неформальных переговоров.

Кроме того, Вашингтон подтвердил договоренности с обеими сторонами по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. Согласно заявлению стороны согласились на исключение применения силы против коммерческих судов и запрет использования гражданского морского транспорта для военных целей.

Также в Белом доме сообщили, что США планируют принять меры по облегчению возвращения России на мировой аграрный рынок, в частности, в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Среди возможных шагов – снижение расходов на морское страхование, улучшение доступа к портам и расширение возможностей для осуществления международных платежей.

Отдельно США подтвердили поддержку Украины по вопросам гуманитарного характера. В частности, речь идет об освобождении военнопленных, возвращении гражданских заложников и незаконно депортированных в Россию украинских детей.

Ранее сообщалось, что в Эр-Рияде завершились переговоры между делегациями США и Украины.