Песков прокомментировал слухи о возможном прекращении воздушных атак / © Associated Press

Реклама

В Кремле заявили, что пока рано комментировать сообщения о том, что Соединенные Штаты и Украина обсуждают возможное прекращение воздушных атак в рамках усилий по прекращению войны.

Об этом заявил спикер диктатора Путина Дмитрий Песков, передает Reuters.

Украинский источник сообщил Reuters, что украинские и американские чиновники обсудили предложение о прекращении ударов в воздухе, которое нужно представить России в рамках новых усилий по возрождению мирных переговоров.

Реклама

Источник сообщил, что Украина ранее обращалась к Путину с отклоненными предложениями о прекращении огня. Однако, некоторые чиновники считают, что давление на экономику России со стороны украинских беспилотников и ракетных ударов может смягчить позицию Путина.

«Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они происходят. Это газетные сообщения и ничего больше. Поэтому комментировать их на этом этапе рано», — цитирует Пескова российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Он сказал, что реакция России на любую новую мирную инициативу будет зависеть от того, отвечает ли она интересам Москвы.

«Мы слышали заявления о том, что могут быть возможны некоторые новые формулы. Нам еще нужно узнать больше», — сказал Песков.

Реклама

«И с течением времени, вероятно, будут предложены некоторые формулы или предложения. То, что произойдет дальше, будет зависеть от того, насколько они отвечают нашим интересам».

Песков повторил, что Москва поддерживает каналы диалога с американскими переговорщиками.

Российские чиновники заявили, что надеются, что посланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, когда их графики разрешат, и что диалог с Вашингтоном продолжится.

В издании напоминают, что усилия Соединенных Штатов по посредничеству в мирном соглашении в последние месяцы в значительной степени зашли в тупик, а дипломатическое внимание также отвлекла война в Иране.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером перспективы возобновления переговоров с Россией и должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне во вторник.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Путиным в Омске заявил о необходимости прекращения войны и предложил заморозить боевые действия.

В ответ Песков заявил, что Москва якобы готова прекратить боевые действия, однако только при выполнении ее требований.

Новости партнеров