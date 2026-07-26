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США и Украина готовят РФ предложение воздушного перемирия: что ответили в Кремле
В Кремле отреагировали на слухи о вероятном прекращении воздушных ударов между Украиной и РФ.
В Кремле заявили, что пока рано комментировать сообщения о том, что Соединенные Штаты и Украина обсуждают возможное прекращение воздушных атак в рамках усилий по прекращению войны.
Об этом заявил спикер диктатора Путина Дмитрий Песков, передает Reuters.
Украинский источник сообщил Reuters, что украинские и американские чиновники обсудили предложение о прекращении ударов в воздухе, которое нужно представить России в рамках новых усилий по возрождению мирных переговоров.
Источник сообщил, что Украина ранее обращалась к Путину с отклоненными предложениями о прекращении огня. Однако, некоторые чиновники считают, что давление на экономику России со стороны украинских беспилотников и ракетных ударов может смягчить позицию Путина.
«Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они происходят. Это газетные сообщения и ничего больше. Поэтому комментировать их на этом этапе рано», — цитирует Пескова российское пропагандистское агентство Интерфакс.
Он сказал, что реакция России на любую новую мирную инициативу будет зависеть от того, отвечает ли она интересам Москвы.
«Мы слышали заявления о том, что могут быть возможны некоторые новые формулы. Нам еще нужно узнать больше», — сказал Песков.
«И с течением времени, вероятно, будут предложены некоторые формулы или предложения. То, что произойдет дальше, будет зависеть от того, насколько они отвечают нашим интересам».
Песков повторил, что Москва поддерживает каналы диалога с американскими переговорщиками.
Российские чиновники заявили, что надеются, что посланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, когда их графики разрешат, и что диалог с Вашингтоном продолжится.
В издании напоминают, что усилия Соединенных Штатов по посредничеству в мирном соглашении в последние месяцы в значительной степени зашли в тупик, а дипломатическое внимание также отвлекла война в Иране.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером перспективы возобновления переговоров с Россией и должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне во вторник.
Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Путиным в Омске заявил о необходимости прекращения войны и предложил заморозить боевые действия.
В ответ Песков заявил, что Москва якобы готова прекратить боевые действия, однако только при выполнении ее требований.