США и Украина готовятся к жестким и решающим переговорам в Джидде – The Economist

Чтобы получить соглашение в Джидде, Украина должна сначала заключить мир с Дональдом Трампом

Делегации Украины и США 11 марта должны встретиться в Джидде, Саудовская Аравия. По заявлению Вашингтона, цель встречи – создание "рамок для мирного соглашения и первоначального прекращения огня". В то же время у Киева есть опасения относительно того, чем может обернуться эта встреча.

Об этом пишет The Economist.

Уже 10 дней после перепалки в Овальном кабинете Украина испытывает на себе гнев президента США Дональда Трампа. Теперь должен наступить момент или катарсиса, или еще одного жесткого наказания. Американская и украинская делегации 11 марта должны встретиться в Джидде. США заявляют, что цель встречи – создание "рамок для мирного соглашения и первоначального прекращения огня". В то же время, Украина, несмотря на надежду, опасается, что встреча может оказаться шантажом, тактикой затягивания времени или попыткой Трампа получить уступки, выгодные России.

Переговоры будут проходить между влиятельными командами по обе стороны. Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник национальной безопасности Майк Уолц. Однако главным переговорщиком, вероятно, станет Стив Виткофф – доверенное лицо Трампа и его неофициальный посланник, недавно встречавшийся с президентом РФ Владимиром Путиным и также ведущий переговоры по Ближнему Востоку. Украинскую делегацию возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак – ближайший соратник главы государства Владимира Зеленского и мощная фигура в его окружении. Ермака будут сопровождать министр иностранных дел Андрей Сыбига, министр обороны Рустем Умеров и военный советник Павел Палиса.

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Однако существует одна проблема: команда Трампа не предрасположена к Ермаку. Кроме того, Украина настаивает, что это совпадение, но Зеленский 10 марта побывает в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, для переговоров с руководством страны.

Цели Украины

В Украины есть несколько целей и она вырабатывает свою стратегию совместно с Францией и Великобританией. Минимальная цель – подписать соглашение с США о совместной разработке минеральных ресурсов. Кроме того, 7 марта Зеленский предложил воздушное и морское перемирие. По словам западного чиновника, идея состоит в том, чтобы заставить Россию отвечать и выдвигать свои условия.

Как надеются западные чиновники, оба шага помогут создать впечатление, что Украина готова взаимодействовать с Трампом. Если Россия откажется от рамочного соглашения, которое примут США и Украина, Трампу придется давить на Путина, чтобы тот его одобрил. Но пока совершенно непонятно, какие условия американцы привезут в Саудовскую Аравию.

Украина, вероятно, четко даст понять неприемлемость любого мирного соглашения, ограничивающего ее возможности перевооружаться, которое требует юридически признать оккупированные территории как российские или вмешивается во внутреннюю политику Киева (например, путем требования выборов во время военного положения). Украина также может продолжить требовать гарантии безопасности от США. Однако, по мнению авторов статьи, Киев вряд ли добьется успеха в этом вопросе.

Издание также обратило внимание, что Великобритания и Франция призывают США предоставить "запасной" военный контингент для поддержки европейских миротворцев в случае полного прекращения огня в Украине. Однако пока Вашингтон не озвучил никаких обязательств. На минувшей неделе США даже ограничили обмен разведывательной информацией с Украиной.

Чего хочет Россия?

В последние дни появились сообщения о том, что Путин может согласиться на перемирие при определенных условиях. Но разворачивающаяся игра может быть гораздо более сложной и циничной. Близкий к Кремлю источник утверждает, что Россия потребует от Украины провозглашения нейтралитета и исключения любых иностранных миротворцев.

Украина, скорее всего, не сможет даже рассматривать такие условия – по крайней мере, не до начала реальных переговоров.

Экс-спецпредставитель США в Украине Курт Уолкер считает, что Россия использует любое предложение перемирия в своих интересах.

"Они скажут: мы не можем согласиться на это, но давайте обсудим что-нибудь другое. Путин достаточно умен, чтобы не просто сказать "нет", — заметил Уолкер.

Бывший украинский дипломат считает, что США и Россия зеркально повторяют тактику друг друга, "нарезая уступки по кусочку" еще до начала серьезных переговоров. Любые дальнейшие переговоры постараются еще больше продвинуться в направлении украинских "красных линий". По словам экс-дипломата, конечная цель США остается движущейся целью.

Готовы ли США давить на Кремль?

Любое успешное мирное соглашение потребует давления США на Кремль, чтобы тот его выполнил. Авторы материала напомнили, что 7 марта Трамп пригрозил ввести жесткие санкции против России. Но большинство доказательств свидетельствуют о том, что он симпатизирует Путину. Спустя несколько часов президент США заявил: "Мне, откровенно говоря, сложнее иметь дело с Украиной… В вопросе окончательного урегулирования, возможно, будет легче договориться с Россией".

"Трамп пытается держать Украину на коротком поводке, потому что хочет, чтобы она согласилась на любой мир, который он сможет получить… Украинцы являются препятствием, потому что они не сдаются", – высказался Уолкер.

Украинское высокопоставленное должностное лицо по вопросам безопасности заявило о пока отсутствии доказательств того, что США рассматривают возможность полного выхода из страны, не говоря уже о Европе.

"Есть надежда, что как только мы достигнем перемирия, все вернется в более рациональное русло", – говорит он.

Однако другие менее оптимистичны. Существует опасность, что провал переговоров только усугубит давление со стороны США. Другой украинский чиновник предостерегает, что нынешний подход Америки может оставить Украину в "серой зоне", заставляя ее прибегать к более жестким военным методам.

В статье резюмируется, что переговоры 11 марта имеют решающее значение. Если они провалятся, Украина может не получить второй шанс.

К слову, как заявил Зеленский, Украина рассчитывает, что переговоры с США в Саудовской Аравии будут результативными, и что будут учтены украинские интересы.