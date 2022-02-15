США и Украина – не угроза: Байден призвал россиян не начинать "кровавую войну"

Байден заверил, что Штаты не намерены размещать ракетное вооружение в Украине.

Президент США Джо Байден 15 февраля выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины и угрозы российского вторжения.

Глава Белого дома обратился к россиянам и подчеркнул, что ни США, ни Украина не представляют угрозы для российского народа.

"Российский народ не является мишенью для нас. Гражданам России я хочу сказать, что вы не являетесь нашими врагами и я не думаю, что вы хотели бы проводить кровавую войну с Украиной", — отметил Байден.

Президент США напомнил о событиях 77-летней давности, когда Штаты и СССР в составе Антигитлеровской коалиции вместе сражались против нацистской Германии и ее сателлитов.

"Давайте оглянемся на историю: 77 лет назад мы воевали бок о бок во время Второй мировой войны. В ней мы участвовали по необходимости, но если Россия нападет на Украину — это будет та война, в которой мы будем участвовать по собственной воле. Я говорю это, не для того чтобы спровоцировать, я говорю правду", — сказал Байден.

Напомним, что Джо Байден пригрозил России дать "мощный ответ" в случае полномасштабного нападения. Также он заявил, что Россия продолжает угрожать Украине.

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