США и Украина приближаются к подписанию соглашения об ископаемых: что оно охватит

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США / © ТСН.ua

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США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых уже на этой неделе после сообщения Киева о получении существенной уступки от администрации Дональда Трампа — не учитывать предыдущую военную помощь в рамках этого соглашения.

Об этом говорится в статье Financial Times.

Вечером 27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале: «Было договорено, что помощь, предоставленная до подписания соглашения, не будет учитываться в его рамках». Старший украинский чиновник отметил, что это может открыть путь для подписания рамочного соглашения уже на этой неделе.

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Отмечается, что прорыв произошел после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане в выходные. Президент США описал ее как «прекрасную встречу» и похвалил украинского коллегу за то, что тот «хорошо справляется».

«Я вижу его более спокойным. Он, кажется, лучше понимает ситуацию и хочет заключить сделку», — добавил Трамп.

Шмыгаль сообщил 27 апреля, что провел «важную встречу» с министром финансов США Скоттом Бессентом для согласования финальных деталей.

«Юридические команды работают над документом. Мы хорошо продвинулись вперед», — отметил украинский премьер, добавив, что Киев четко обозначил свои красные линии.

Что охватит соглашение о полезных ископаемых?

Старшие украинские чиновники отметили, что рамочное соглашение, которое сейчас финализируют, будет охватывать все полезные ископаемые, включая нефть, газ и основные энергетические активы на всей территории Украины.

«Соглашение должно соответствовать европейским обязательствам и не противоречить Конституции и законодательству Украины», — подчеркнул Шмыгаль, допустив, что новая версия документа учитывает предостережения Киева.

Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум, удостоверяющий намерение сторон наконец финализировать соглашение о полезных ископаемых.

В интервью Fox News 27 апреля советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц выразил уверенность, что соглашение «будет заключено».