США и Великобритания готовятся нанести удары по хуситам в Йемене — The Guardian

Эксперты считают, что западные союзники, скорее всего, будут атаковать прибрежные объекты, пытаясь остановить волну атак хуситов в Красном море.

Великобритания и США готовы нанести удары по военным объектам хуситов в Йемене, поскольку лидер группы повстанцев обещает ответить на любое нападение новыми атаками на судоходство в Красном море.

Об этом пишет The Guardian.

Западные источники в области обороны сообщили, что в четверг активизировались подготовительные мероприятия в ответ на атаку хуситов с 21 ракеты и беспилотников, нацеленных на военные корабли США и Великобритании во вторник вечером, хотя ее масштаб и время остаются в тайне.

Отвечая на вопрос о потенциальных ударах США против хуситов в Йемене, представитель национальной безопасности Джон Кирби сказал: «Я не собираюсь телеграфировать о наших ударах так или иначе здесь. Мы сделаем то, что должны сделать, чтобы противостоять этим угрозам, которые хуситы продолжают осуществлять на коммерческое судоходство в Красном море, и победить их».

В среду государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что после нападения хуситов будут последствия, а министр обороны Британии Грант Шаппс сказал журналистам "наблюдать за этим пространством".

В ответ Абдул-Малик аль-Хути, лидер поддерживаемой Ираном группировки, контролирующей север и запад Йемена, заявил в четверг, что в случае удара хусти дадут отпор, что означает, что любой конфликт в Красном море будет расширен.

«Любая американская атака не останется без ответа. Ответ будет больше, чем атака, которая была осуществлена с использованием 20 беспилотников и нескольких ракет», — сказал аль-Хути в телеобращении. "Мы более решительно нацелены на корабли, связанные с Израилем, и мы не отступимся от этого", — добавил он.

В четверг вечером кабинет Риши Сунака собирался практически на фоне ожиданий участия Великобритании в неизбежных военных ударах. Известно, что лидер лейбористской партии Кейр Стармер будет проинформирован после звонка, а Сунак, как ожидается, сделает заявление в Палате общин в пятницу.

Эксперты считают, что США, Великобритания и другие западные союзники, скорее всего, будут нацеливаться на прибрежные радары и пусковые площадки, пытаясь остановить трехмесячную серию ракетных и беспилотных атак хуситов на оживленной водной артерии Ближнего Востока.

Напомним, что хустить — военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена.

Группа названа за ее основателем и бывшим руководителем Хусейна аль-Хуси, убитым йеменской армией в сентябре 2004 года .

Добавим, что йеменские хуситы пытались атаковать торговое судно в Красном море.

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