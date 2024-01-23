США и Великобритания нанесли дополнительные удары по объектам хуситов в Йемене — СМИ

Это было меньшее количество, чем во время первой совместной операции 11 января.

Согласно совместному заявлению, США и Великобритания нанесли дополнительные удары по объектам хуситов в Йемене, что стало восьмой серией атак американских военных на инфраструктуру повстанцев за чуть более 10 дней.

Об этом пишет CNN.

Согласно заявлению нанесших удары США и Великобритании, а также поддержавших атаки Канады, Нидерландов, Бахрейна и Австралии, они нанесли удары по восьми объектам.

Это было меньше, чем во время первой совместной операции 11 января, во время которой было поражено более 30 целей хуситов. Удары в понедельник были направлены по подземному хранилищу Хути и объектам, связанным с ракетным и воздушным наблюдением Хути, добавляется в заявлении.

США развернули истребители с авианосца USS Dwight D. Eisenhower в рамках ударов, сообщил представитель обороны США CNN.

Президент США Джо Байден разговаривал со своим британским коллегой, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в понедельник, сообщил Белый дом раньше того же дня, о ряде тем, включая безопасность в Красном море.

«Нашей целью остается деэскалация напряженности и восстановления стабильности в Красном море, но повторим наше предупреждение руководству Хуси: мы будем без колебаний защищать жизнь и свободный поток торговли в одном из наиболее важных водных путей мира перед лицом тяглых угроз», – говорится в заявлении стран.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что четыре британских истребителя Typhoon участвовали в ударах по объектам Хути. Он предупредил, что непрерывные запуски хуситов против коммерческих судов «угрожают жизни моряков и срывают судоходство, нанося невыносимую цену глобальной экономике».

В понедельник CNN сообщило, что США назвали текущую операцию против активов хуситов в Йемене «Операция Посейдон Стрелец», что свидетельствует о более организованном и потенциально долгосрочном подходе к операциям в Йемене, направленным на сдерживание поддерживаемой Ираном группировки. от нападения на коммерческие суда в Красном море.

С 11 января США восемь раз нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, большинство из которых американские военные нанесли удар в одностороннем порядке. По словам одного чиновника, первая волна ударов, во время которой США и Великобритания нанесли примерно 30 ударов по контролируемому хуситами Йемену, положила начало операции "Посейдон Арчер".

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Атаки были направлены против односторонних ударных беспилотников хуситов, противокорабельных баллистических ракет, противокорабельных крылатых ракет и т.д., поскольку США пытались нарушить способность группы вести огонь по международным судоходным путям.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в понедельник, что хуситы не атаковали коммерческое судно с 18 января. В понедельник хуситы заявили, что напали на принадлежащее США грузовое судно Ocean Jazz, но в защиту чиновник сказал CNN, что утверждение не соответствует действительности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Красном море хуститы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью.

Кроме того, мы ранее информировали, что США нанесли удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов.

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