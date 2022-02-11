США и Япония договорились вместе сдерживать российскую агрессию

Ранее Блинкен предупредил, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. / Associated Press

Дипломаты стран обсудили вызовы со стороны Китая.

США и Япония подтвердили намерения тесно взаимодействовать с целью сдерживания агрессии России против Украины, а также поддержать энергетическую безопасность Европы на фоне вызовов со стороны РФ.

Об этом сообщили в американском Госдепартаменте по результатам встречи главных дипломатов США и Японии в Австралии в пятницу, 11 февраля.

Также читайте Максимальный уровень угрозы: МИД Японии призывает своих граждан немедленно покинуть Украину

Намерения обеих стран подтвердили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Японии Йосимас Хаяси.

"Стороны обязались тесно сотрудничать для сдерживания российской агрессии против Украины", – говорится в сообщении Госдепа.

Блинкен также поблагодарил Японию "за поддержку энергетической безопасности Европы из-за поставок сжиженного природного газа (СПГ) в регион".

Дипломаты также обсудили ситуацию безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне вызовов Китая и ракетно-ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Напомним, в этот же день Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр.

В Европе и США критикуют Германию за неактивность по поводу российской агрессии | Новости мира

Читайте также: