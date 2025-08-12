- Дата публикации
Категория
Политика
167
1 мин
США или Европа: кто сейчас оказывает Украине больше военной поддержки
Европа закупила по новым оборонным контрактам больше, чем США — это показывает явный переход от передачи оружия из складских запасов к промышленному производству.
Европа теперь предоставляет Украине больше военной помощи, чем США.
Согласно актуальным данным проекта Ukraine Support Tracker Института мировой экономики (IfW) в Киле, европейские государства с начала года и к концу июня предоставили как минимум 35,1 миллиарда евро на вооружение для Украины — на 4,4 миллиарда евро больше, чем США. К тому же, все больше оружия Европа производит специально для Украины сама, передает BILD_Russian в Telegram.
Эксперт IfW Таро Нисикава объясняет: «Европа закупила по новым оборонным контрактам больше, чем США — это показывает явный переход от передачи [оружия] из складских запасов к промышленному производству».
Из 10,5 млрд евро, которые в мае и июне обещала выделить Европа на военную помощь, по данным IfW, уже как минимум 4,6 млрд евро пошли на прямые заказы промышленности — то есть 43,8%.
IfW также подчеркивает, что хотя недавно США впервые с момента вступления Трампа в должность снова поставили Украине крупные партии оружия, речь идет о «продажах, которые Киев должен финансировать сам» — а не о военной помощи.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США будут продавать оружие Украине, а другие страны НАТО будут оплачивать счета. Впрочем, пишет The Telegraph, американский лидер столкнулся с критикой со стороны европейцев из-за такой идеи.