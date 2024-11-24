США интересуется ресурсами Украины: почему они важны для Запада

В одном из пунктов Плана победы, который президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде Украины еще в начале октября, речь шла о вероятном соглашении об имеющихся в государстве критических ресурсах.

Речь шла о том, что Украина предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности Евросоюз, заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в государстве критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала.

План победы Зеленский обсуждал перед официальным представлением в Украине, в сентябре, во время своего визита в США с Джо Байденом и тогдашними кандидатами в президенты Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

Впоследствии, специальным соглашением по ресурсам Украины заинтересовались Республиканцы США.

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Украина владеет уникальными природными ресурсами

На территории Украины находится немало природных ресурсов, которые играют немаловажную роль как в экономике страны, так и на мировом рынке.

В частности, это: черноземы (крупнейшие в мире запасы черноземов), уголь, природный газ, металлические руды, лесные ресурсы, гидроресурсы и минеральные воды.

Стоит отметить, что у Украины есть большие запасы железной руды, которые сосредоточены, в частности, в районах вокруг Кривого Рога. Эти месторождения делают Украину одним из самых крупных мировых производителей железной руды.

Страна также имеет месторождения меди, титана, марганца и других полезных ископаемых, используемых в металлургии и других отраслях.

В частности, богатая углем территория Донецкой области, особенно антрацитом, который используют в энергетике и металлургии. По данным Министерства энергетики Украины, все залежи этого ценного вида твердого топлива остались на оккупированных территориях. Равно как и 71% шахт Донбасса. В 2013 году там работала 151 шахта, а в конце 2022 осталось 33.

Как оценивают НАК "Надра Украины", в 2014 году потенциальные запасы топлива на участке, расположенном в Донецкой и Харьковской областях, – 4 триллиона кубометров. Это 10-20 миллиардов кубов ежегодной добычи.

В Украине критически важны металлы ценой в триллионы долларов.

Как заявил во время представления Плана Зеленский в парламенте, в Украине сосредоточены природные ресурсы, в частности критически важные металлы ценой в триллионы долларов.

"Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир", – отметил президент.

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Как считает Зеленский, залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей РФ в этой войне. Владимир Зеленский подчеркнул, что это возможность экономического роста украинцев и государства, экономического усиления Евросоюза и возможностью для Соединенных Штатов и партнеров по G7 работать с Украиной, которая может обеспечить прибыль на инвестиции.

Также президент рассказал, что экономический пункт украинской стратегии имеет тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.

"Украина предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности, это ЕС, частью которого Украина будет, и другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение относительно совместной защиты имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Это также мир благодаря силе, экономической силе", – рассказал Зеленский.

Также это соглашение органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию – а именно все имеющиеся санкции против РФ, ограничение цен на нефть, ограничение экспорта в Россию и другие меры давления.

Республиканцы заинтересовался ресурсами Украины

Во время визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк в сентябре Дональд Трамп проявил интерес к двум пунктам Плана победы.

Один из них – вероятное соглашение по разделу критически важными природными ресурсами Украины с западными партнерами, разработкой которого занимался сенатор-республиканец Линдси Грэмом, союзник Трампа.

Сенатор считает, что украинские редкоземельные элементы могут стать стратегическим активом США.

Украина считается очень ценной страной в Европе, что может повлиять на решение США помочь ей в войне. По словам Грэма, Украина – самая богатая страна в Европе на редкие минералы, которых, по его оценкам, у нас на $2-7 триллиона. Именно поэтому США должны помочь Украине выиграть войну с РФ.

"Самая богатая страна в Европе по запасам редкоземельных элементов – это Украина. Стоимость этих редкоземельных элементов составляет от двух до семи триллионов долларов. Украина является житницей для развивающегося мира. 50% всей еды, поставляемой в Африку, поступает из Украины. Это чрезвычайно важно, что украинцы готовы сотрудничать с нами, а не с россиянами. Поэтому в наших интересах убедиться, что Россия не захватит эту территорию", – сказал он.

Грэм заявил, что мирное соглашение между Трампом и Украиной принесет экономическую выгоду обеим сторонам. Он подчеркнул, что война связана с деньгами, и мир позволит установить взаимовыгодные экономические отношения, в частности, использование украинских полезных ископаемых.

"Мы вернем наши деньги и обогатимся редкоземельными металлами, от этого извлечет выгоду и Украина", – сказал сенатор.

Как объясняет заинтересованность Трампа полезными ископаемыми Украины Гербертом Бауэрнебелем, корреспондент BILD в США, возможно, главного республиканца волнуют не столько геостратегические соображения, сколько просто деньги. В частности, минеральные ресурсы и редкоземельные металлы в раздираемой войной стране, общая стоимость которых оценивается в семь триллионов долларов.

Путин воюет в Украине за полезные ископаемые для Китая

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Владимир Путин воюет в Украине за полезные ископаемые для Китая на 10-12 триллионов долларов.

"Они (россияне — ред.) сидят на 10-12 триллионов долларов критически важных полезных ископаемых в Украине. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. И этими активами Путин хочет поделиться с Китаем. Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать лучшим бизнес-партнером. Мы когда-то мечтали о том, что 10-12 триллионов долларов. критически важные минеральные активы могут быть использованы Украиной и Западом, а не преданы Китаю – это очень большое дело», – сказал Грэм.

В комментарии телеканалу CBS News политик призвал свою страну помочь выиграть Украине войну.

"Найдем решение этой войны. Они идут на золотую жилу, чтобы дать Путину 10 или 12 триллионов долларов критически важных полезных ископаемых, которыми он поделится с Китаем", – добавил он.

Напомним, политолог Игорь Чаленко считает, что Дональд Трамп может действовать по двум полярным сценариям в отношении Украины. Он либо пойдет на замораживание войны в Украине, либо изменит риторику в отношении России и будет помогать Киеву.

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