США ищут компромисс по Донбассу: Зеленский озвучил детали

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

США ищут компромисс по Донбассу.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ответ на вопрос журналистов.

Глава государства рассказал, что выход ВСУ с Донбасса является ключевым условием россиян, но для Украины такое требование является неприемлемым, поэтому Соединенные Штаты ищут компромиссный вариант для обеих сторон.

Реклама

Кроме того, Зеленский сообщил, что украинская делегация снова отправилась в США, чтобы обсуждать детали мирного плана. В этот раз на переговорах, возможно, будут европейцы.

Напомним, обозреватель Bloomberg назвал главное препятствие на пути к компромиссу. Из двух главных камней преткновения на пути к достижению соглашения о прекращении войны, которое было бы приемлемым для Киева, похоже, произошел прорыв в вопросе гарантий безопасности. В то же время территориальные уступки оказываются более сложными.