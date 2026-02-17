США изменили состав делегации в последний момент перед переговорами в Женеве: детали

США-Украина-Россия / © ТСН

Соединенные Штаты Америки расширили состав своей делегации на начинающихся трехсторонних переговорах в Женеве 17 февраля 2026 года. К дипломатическому корпусу присоединились высокопоставленные военные чиновники.

Об этом сообщает CNN.

По информации, к переговорному процессу присоединились министр армии США Дэн Дрисколл и командующий армией США в Европе генерал Алекс Гринкевич.

График и участники встречи

Трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, Соединенных Штатов и России запланированы на вторую половину дня.

С американской стороны, кроме военных, в диалоге примут участие специальные представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Именно они возглавляют усилия Вашингтона, направленные на прекращение войны России против Украины.

Украинская делегация прибыла в Швейцарию еще в понедельник. Ее возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Он также сообщал, что повестка дня встреч была согласована заранее, а украинская сторона полностью готова к предметной работе. По его словам, этот раунд переговоров рассматривается как возможность продолжить диалог по ключевым вопросам безопасности и гуманитарным вопросам.

Среди ожидаемых тем обсуждения назывались вопросы безопасности, стабилизации ситуации и дальнейшие шаги, которые могли бы приблизить достижения справедливого и устойчивого мира. Украинская делегация отмечала необходимость конструктивного подхода и конкретных решений, которые будут иметь практический результат.

Чего ждать от переговоров в Женеве

Напомним, по данным агентства Reuters, на переговорах в Женеве стороны планируют сосредоточиться на поиске механизмов для завершения войны. При этом Вашингтон очертил ориентировочный временной горизонт для достижения финального соглашения до июня 2026 года.

Главным препятствием в переговорах остается позиция Москвы по контролю над временно оккупированными территориями. В частности, Кремль настаивает на полном контроле над Донецкой областью — требование, которое официальный Киев категорически отвергал.

В Кремле заявляли о расширении повестки: кроме вопросов так называемой «энергетической тишины» и гуманитарного трека по обмену пленными, стороны должны перейти к обсуждению статуса временно оккупированных регионов, которые составляют около 20% территории Украины.

Накануне встречи президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал усиленное внешнее давление относительно возможных территориальных компромиссов и подчеркивал, что ключевым условием любых политических договоренностей должны быть четкие и долгосрочные гарантии безопасности.

Аналитики отмечали, что перенесение переговоров в Европу свидетельствует об активизации дипломатического процесса, однако перспективы быстрого прорыва остаются неопределенными на фоне продолжения российских атак на украинскую инфраструктуру.