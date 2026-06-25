США изменили свой статус в войне в Украине: Макрон сделал сенсационное заявление

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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В четверг, 25 июня, во время 36-го франко-итальянского саммита в городе Антиб президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявление об изменении официальной позиции Вашингтона в войне России против Украины. По его словам, Соединенные Штаты впервые одобрили текст, отменяющий их статус нейтрального посредника и фиксирующий всестороннюю поддержку украинского государства.

Об этом сообщает Clash Report.

Отказ от нейтралитета США в войне

Во время своего выступления французский лидер подчеркнул, что Вашингтон теперь официально стоит на стороне Украины. Это означает безоговорочное признание территориальной целостности нашей страны.

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«О Украине впервые Соединенные Штаты одобрили текст, в котором отмечается, что они больше не являются нейтральным посредником», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Усиление США по поддержке Киева

Помимо политической декларации новый документ подтверждает конкретные направления американской помощи. Соединенные Штаты обязуются продолжать военную и энергетическую поддержку Киева и усиливать санкционное давление на Россию.

"Они поддерживают вместе с нами территориальную целостность Украины, военную и энергетическую поддержку, а также санкции против России", - резюмировал президент Франции.

Напомним, успехи ВСУ на поле боя и эффективные удары дронами по России заставили американский истеблишмент пересмотреть отношение к Украине . После непростого 2025 г. администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует признаки реального изменения подхода к Украине.

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