США изменили свою позицию относительно войны в Украине: что теперь говорят и как угрожают РФ

В США обещают наказать РФ / © Associated Press

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С недавнего времени США пересмотрели свою позицию по поводу российской агрессии, неожиданно осудив «продолжение войны России против Украины» в совместном коммюнике после состоявшегося в канадском Банфе саммита министров финансов стран G7.

Об этом пишет The Telegraph.

СМИ отмечает, что заявление знаменует собой существенный разворот в политике администрации Дональда Трампа, ранее избегавшей прямого возложения вины за войну на Москву.

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«Мы осуждаем продолжение жестокой войны России против Украины и выражаем свое уважение к огромной устойчивости украинского народа и экономики», — говорится в заявлении, поддержанном министрами финансов G7.

Авторы публикации отмечают, что впервые с момента избрания Трампа Белый дом поддержал риторику, ранее характерную для союзников США в Европе. В документе также отмечается, что «G7 остается преданной непоколебимой поддержке Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободе, суверенитете и независимости на пути к справедливому и крепкому миру».

Европейские союзники, которые в последние недели все больше теряли веру в посредническую миссию США, восприняли изменение тона с надеждой. Журналисты отмечают, что новый сигнал из Вашингтона усиливается и общим обещанием стран G7 относительно санкционного давления. Если Кремль будет и дальше медлить с прекращением огня, страны пообещали рассмотреть дополнительные ограничения.

Напомним, ЕС одобрил свой 17-й пакет санкций против России, нацеленный на около 200 судов «теневого флота».

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Как сообщила ранее высокопоставленный чиновник Евросоюза на брифинге в Брюсселе, речь идет о более чем 130 отдельных санкциях, в том числе против российского военно-промышленного комплекса, «теневого флота» и его приспешниках, поставщиках России санкционных товаров из третьих стран, а также распространителях пропаганды и дезинформации. После этого количество юридических и физических лиц в санкционном списке ЕС в целом превысит 2500, а судов — 300.

В рамках 17-го пакета в санкционные списки добавляются 75 новых людей и компаний, а также около 200 судов «теневого флота» РФ, в рамках санкционного режима за гибридную деятельность против стран Запада вводятся секторальные меры, а также индивидуальные санкции против 27 человек и компаний в РФ8 в отношении санкций России.

Тем временем глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС уже готовит следующий масштабный пакет санкций против России. Эти меры пока не одобрены Советом ЕС, но министры иностранных дел обсудят их на своем заседании в Брюсселе.