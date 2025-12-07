ТСН в социальных сетях

США изучают опыт Украины в использовании автономного оружия - глава Пентагона

США внимательно изучают опыт использования автономных боевых систем. Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что эти знания помогут укрепить обороноспособность американской армии и ее союзников в глобальном масштабе.

Елена Кузьмич
Пит Гегсет

Пит Гегсет / © Associated Press

Вооруженные силы США анализируют применение автономных систем вооружений во время боевых действий в Украине, чтобы внедрить полученный опыт в собственную военную стратегию.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет на форуме президентского фонда Рональда Рейгана в Калифорнии, передает Укринформ со ссылкой на сообщение Минобороны США в соцсети X.

«Мы видим в Украине автономность. Мы, наша армия, учимся этому», — подчеркнул глава Пентагона.

По словам Гегсета, помимо автономных систем, ключевую роль в будущих конфликтах будут играть технологии искусственного интеллекта. Он также указал на необходимость увеличения оборонных расходов среди союзников США.

"Это сформирует общий мощный оборонный щит с хорошо вооруженными союзниками по всему миру, которые готовы к собственной обороне, защите своих и общих интересов", - заявил министр.

Напомним, ранее Пентагон сообщил о планах изготовить 340 тысяч дронов в течение двух лет.

