США извинились за гибель мирных жителей в Кабуле: подробности

В дальнейшем США в случае нанесения ударов по террористам в Афганистане, будут иметь возможность внимательнее и дольше выбирать потенциальную цель.

Генерал Фрэнк Маккензи Центрального командования ВС США заявил, что удар c помощью беспилотника 29 августа по автомобилю в Кабуле был ошибкой, и принес извинения за гибель мирных жителей.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Теперь я убежден, что 10 мирных жителей, в том числе семь детей, были трагически убиты при этом ударе", — сказал Маккензи, говорят о результатах расследования после сообщений о гибели мирных жителей при этом ударе.

По его словам, также "маловероятно, что автомобиль и те, кто был убит, были связаны с ИГ".

Он признал, что удар был "ошибкой", и попросил извинения.

По его словам, что в дальнейшем США в случае нанесения ударов по террористам в Афганистане, будут иметь возможность внимательнее и дольше выбирать потенциальную цель и потому - сделать менее вероятными ошибки.

Как сообщалось, вечером 26 августа у аэропорта Кабула, где находилось большое количество людей, произошли два взрыва. Погибло около 200 человек — это и гражданские лица, и американские военные.

Он добавил, что в Кабуле военным нужно было принять быстрое решение, так как на кону была безопасность людей в аэропорту в афганской столице.

Также США, возможно, выплатят компенсацию родственникам погибших в результате удара людей.

Сожаление в связи с допущенной военными ошибкой высказал и глава Пентагона Ллойд Остин. Ведь погибло до 10 человек, в том числе - до семи детей. Он признал, что человек, который был главной целью удара, не имел никакого отношения к терроризму и работал в организации Nutrition and Education International.

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