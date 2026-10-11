США «капитулировали» перед Россией: канадский политолог сделал резкое заявление о Трампе

США – Россия / © ТСН

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Канадский политолог и геополитический аналитик Майкл Маккей подверг резкой критике политику Соединенных Штатов в контексте дизельной договоренности Трампа. По его мнению, Вашингтон фактически первым уступил Россию после начала ее вторжения в Украину.

Об этом Маккей написал 10 октября в X.

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«Россия вторглась в Украину. Первой капитулирующей страной стали Соединенные Штаты», — заявил политолог.

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МакКей много лет занимается украинской тематикой. Он имеет степень доктора политической философии Лондонской школы экономики и политических наук, работал преподавателем в Украине, участвовал в международном наблюдении за выборами и возглавлял украинско-канадскую профессиональную и бизнес-ассоциацию. С 2014 года он активно комментирует российскую агрессию против Украины.

Что известно о дизельном соглашении Трампа с Путиным

Напомним, Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизельного горючего на американский и мировой рынки. После этого Минфин США временно разрешил покупать и импортировать российский дизель до 7 апреля 2027 года.

Договоренность должна помочь снизить цены на топливо в США. В то же время, ее критики подчеркивают, что она дает Москве дополнительные доходы на фоне продолжения войны против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины к взаимным шагам по снижению напряженности, в частности, по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.

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Трамп также сообщал, что призвал Зеленского воздержаться от атак на объекты, связанные с производством и переработкой дизельного горючего.

В то же время, СМИ писали, что Вашингтон может прекратить передачу Украине разведданных, если Киев не остановит удары по российским НПЗ.

Также сообщалось, что дизельное соглашение может усложнить переговоры по завершению войны, поскольку Москва, по оценкам медиа, не взяла на себя соразмерных обязательств, в то время как ослабление ограничений может увеличить ее доходы.

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