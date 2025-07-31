США контактировали с Россией относительно прекращения войны: Рубио сообщил результат

Госсекретарь США Марко Рубио / © Getty Images

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На этой неделе представители США контактировали с российскими чиновниками относительно прекращения войны в Украине, однако никакого прогресса достигнуто не было.

Об этом в четверг, 31 июля, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

По его словам, разговор состоялся в начале этой недели, «в понедельник или вторник».

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«Мы провели разговор с ними — не с Путиным, а с некоторыми из высших должностных лиц Путина — в надежде достичь определенного понимания относительно пути вперед, который бы привел к миру, и мы не увидели никакого прогресса в этом вопросе», — сказал глава Госдепа.

Рубио напомнил, что президент США Дональд Трамп уже более шести месяцев прилагает усилия, чтобы взаимодействовать с российской стороной, но ситуация не меняется. Поэтому американский лидер вынужден задуматься над тем, как долго это следует делать, если одна из сторон демонстрирует отсутствие заинтересованности в прекращении огня.

«У него [президента Трампа] есть варианты, как всем известно, ввести вторичные санкции на продажу российской нефти, которая составляет огромную часть их доходов… Но лучший путь вперед — это прекратить стрельбу и начать разговоры. Но пока что с российской стороны не было искреннего интереса к достижению этой цели», — добавил Рубио.

При этом он подчеркнул, что президент США «не собирается ждать вечно».

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Напомним, президент США Дональд Трамп 29 июля поставил Кремлю новый дедлайн-ультиматум: 10 дней для достижения договоренностей по Украине. На 11-й день Вашингтон введет против РФ пошлины и «другие вещи».

В ответ в Кремле заявляли, что будут продолжать войну до «достижения целей», несмотря на заявления Трампа.

В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков фактически подтвердил, что Кремль не согласится на требование прекращения огняи готовится к введению новых санкций.